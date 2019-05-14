search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 19:18
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.05.2019 07:07

«Μάγκωσαν» τον Ελληνοκύπριο μεγιστάνα Άλκη Δαυίδ στην Καραϊβική – Μετέφερε «κάνναβη αξίας $1,3 εκατ.» στο τζετ του (Photos)

14.05.2019 07:07
«Μάγκωσαν» τον Ελληνοκύπριο μεγιστάνα Άλκη Δαυίδ στην Καραϊβική - Μετέφερε «κάνναβη αξίας $1,3 εκατ.» στο τζετ του (Photos) - Media

 

Ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας Άλκης Δαυίδ συνελήφθη μαζί με τον δισεκατομμυριούχο συνεργάτη του λίγες μέρες αφού προσγειώθηκε στον Άγιο Χριστόφορο της Καραϊβικής με το ιδιωτικό του τζετ, στο οποίο επέβαινε μάλιστα και ο διάσημος φίλος του, ο ηθοποιός Τζόναθαν Ρις Μέγιερς.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο πάμπλουτος γόνος της οικογένειας Λεβέντη-Δαυίδ, μαζί με τον συνεργάτη του, Τσέις Έργκεν, μετέφεραν στο αεροπλάνο περίπου 5.000 δενδρύλλια κάνναβης, στο πλαίσιο του σχεδίου τους να ανοίξουν νόμιμες επιχειρήσεις κάνναβης στην περιοχή.
 

Μετά την προσγείωσή τους, τελωνειακοί υπάλληλοι που έλεγξαν το αεροσκάφος τους «έθεσαν υπό κράτηση» για οκτώ ώρες προτού τελικά τους αφήσουν να φύγουν. Μερικές μέρες αργότερα, όταν επιχείρησαν να φύγουν από το νησί, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν.

Ο Άλκης Δαυίδ είναι μέλος της πασίγνωστης οικογένειας Λεβέντη-Δαυίδ, η οποία εμπορεύεται το δημοφιλές αναψυκτικό Coca-Cola σε πάνω από 28 χώρες. Η προσωπική περιουσία του, που αγγίζει τα 2 δισ. λίρες Μεγάλης Βρετανίας, τον κατατάσσει ανάμεσα στους πλουσιότερους Ελληνοκύπριους στον κόσμο.

Στις αρχές του μήνα, ο εκκεντρικός επιχειρηματίας, και λάτρης του Instagram, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όταν υποχρεώθηκε με δικαστική απόφαση να πληρώσει 11 εκατ. δολάρια σε μια πρώην υπάλλληλο που παρενόχλησε σεξουαλικά.

Σε δήλωσή της στην Daily Express, η Αστυνομία του Αγίου Χριστοφόρου επιβεβαίωσε ότι εις βάρος του Δαυίδ έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για κατοχή παράνομων ουσιών, παράνομη εισαγωγή κάνναβης στην χώρα και πρόθεση για πώληση.

Ο Άλκης Δαυίδ, ο πρωθυπουργός του Αγίου Χριστοφόρου και ένας συνεργάτης του

Ο Δαυίδ δήλωσε στην DailyMail.com: «Η πεθερά και η σύζυγος του Τζόναθαν Ρις Μέγιερς υποβλήθηκαν σε σωματική έρευνα. Στη συνέχεια φύγαμε από το αεροδρόμιο αλλά μας συνέλαβαν όταν προσπαθήσαμε να φύγουμε από το νησί μερικές μέρες αργότερα». Ο Δαυίδ αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 30.000 δολαρίων και παρέδωσε όλα τα ταξιδιωτικά του έγγραφα στις τοπικές Αρχές. Έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στο δικαστήριο την Τρίτη.

Ο Έργκεν παραμένει στην φυλακή, αφού η αστυνομία εντόπισε πάνω του μια ουσία που ο Δαυίδ υποστηρίζει ότι ήταν «φαρμακευτική κεταμίνη». Αναφορικά με τη σύλληψη του συνεργάτη του, ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας κάνει λόγο για «στημένη υπόθεση». «Υποφέρει από διπολική διαταραχή και αυτό είναι το φάρμακό του. Συζητούσε με τον πρωθυπουργό Χάρις όταν ξαφνικά συνελήφθη από τις Αρχές».

Πηγή:protothema.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

turkish_navy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι «γκρίζες ζώνες» γίνονται νόμος

IRON_MAIDEN
ΕΛΛΑΔΑ

Στους ρυθμούς των Iron Maiden το ΟΑΚΑ: Λαοθάλασσα από νωρίς το μεσημέρι – «Μεταμορφωμένα» λεωφορεία της ΟΣΥ στο χώρο (Videos)

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κάσσου

rodos-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Ο 44χρονος επιχείρησε να καταστρέψει στοιχεία από τον «εγκέφαλο» του οχήματος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)

hunkar_sintagi
CUCINA POVERA

Χουνκιάρ μπεγιεντί, ή αλλιώς «όπως αρέσει στον Σουλτάνο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 19:14
ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

turkish_navy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι «γκρίζες ζώνες» γίνονται νόμος

IRON_MAIDEN
ΕΛΛΑΔΑ

Στους ρυθμούς των Iron Maiden το ΟΑΚΑ: Λαοθάλασσα από νωρίς το μεσημέρι – «Μεταμορφωμένα» λεωφορεία της ΟΣΥ στο χώρο (Videos)

1 / 3