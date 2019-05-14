«Μάγκωσαν» τον Ελληνοκύπριο μεγιστάνα Άλκη Δαυίδ στην Καραϊβική – Μετέφερε «κάνναβη αξίας $1,3 εκατ.» στο τζετ του (Photos)

Ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας Άλκης Δαυίδ συνελήφθη μαζί με τον δισεκατομμυριούχο συνεργάτη του λίγες μέρες αφού προσγειώθηκε στον Άγιο Χριστόφορο της Καραϊβικής με το ιδιωτικό του τζετ, στο οποίο επέβαινε μάλιστα και ο διάσημος φίλος του, ο ηθοποιός Τζόναθαν Ρις Μέγιερς.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο πάμπλουτος γόνος της οικογένειας Λεβέντη-Δαυίδ, μαζί με τον συνεργάτη του, Τσέις Έργκεν, μετέφεραν στο αεροπλάνο περίπου 5.000 δενδρύλλια κάνναβης, στο πλαίσιο του σχεδίου τους να ανοίξουν νόμιμες επιχειρήσεις κάνναβης στην περιοχή.



Μετά την προσγείωσή τους, τελωνειακοί υπάλληλοι που έλεγξαν το αεροσκάφος τους «έθεσαν υπό κράτηση» για οκτώ ώρες προτού τελικά τους αφήσουν να φύγουν. Μερικές μέρες αργότερα, όταν επιχείρησαν να φύγουν από το νησί, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν.

Ο Άλκης Δαυίδ είναι μέλος της πασίγνωστης οικογένειας Λεβέντη-Δαυίδ, η οποία εμπορεύεται το δημοφιλές αναψυκτικό Coca-Cola σε πάνω από 28 χώρες. Η προσωπική περιουσία του, που αγγίζει τα 2 δισ. λίρες Μεγάλης Βρετανίας, τον κατατάσσει ανάμεσα στους πλουσιότερους Ελληνοκύπριους στον κόσμο.

Στις αρχές του μήνα, ο εκκεντρικός επιχειρηματίας, και λάτρης του Instagram, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όταν υποχρεώθηκε με δικαστική απόφαση να πληρώσει 11 εκατ. δολάρια σε μια πρώην υπάλλληλο που παρενόχλησε σεξουαλικά.

Σε δήλωσή της στην Daily Express, η Αστυνομία του Αγίου Χριστοφόρου επιβεβαίωσε ότι εις βάρος του Δαυίδ έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για κατοχή παράνομων ουσιών, παράνομη εισαγωγή κάνναβης στην χώρα και πρόθεση για πώληση.



Ο Άλκης Δαυίδ, ο πρωθυπουργός του Αγίου Χριστοφόρου και ένας συνεργάτης του

Ο Δαυίδ δήλωσε στην DailyMail.com: «Η πεθερά και η σύζυγος του Τζόναθαν Ρις Μέγιερς υποβλήθηκαν σε σωματική έρευνα. Στη συνέχεια φύγαμε από το αεροδρόμιο αλλά μας συνέλαβαν όταν προσπαθήσαμε να φύγουμε από το νησί μερικές μέρες αργότερα». Ο Δαυίδ αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 30.000 δολαρίων και παρέδωσε όλα τα ταξιδιωτικά του έγγραφα στις τοπικές Αρχές. Έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στο δικαστήριο την Τρίτη.

Ο Έργκεν παραμένει στην φυλακή, αφού η αστυνομία εντόπισε πάνω του μια ουσία που ο Δαυίδ υποστηρίζει ότι ήταν «φαρμακευτική κεταμίνη». Αναφορικά με τη σύλληψη του συνεργάτη του, ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας κάνει λόγο για «στημένη υπόθεση». «Υποφέρει από διπολική διαταραχή και αυτό είναι το φάρμακό του. Συζητούσε με τον πρωθυπουργό Χάρις όταν ξαφνικά συνελήφθη από τις Αρχές».

