Γιαννακόπουλος: «Ο Σλούκας έχει ήδη υπογράψει στον Ολυμπιακό»

Είδηση μεγατόνων ή τρολάρισμα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο;

Συγκεκριμένα, μία σελίδα φίλων του Παναθηναϊκού στο Instagram έχει «ντύσει» τον Κώστα Σλούκα στα πράσινα ζητώντας παράλληλα από τον διοικητικό ηγέτη του «τριφυλλιού» να κάνει τον διεθνή γκαρντ της Φενέρ παίκτη της ομάδας το προσεχές καλοκαίρι.

Έπειτα από το έντονο πρέσινγκ και από τη στιγμή που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δραστηριοποιείται έντονα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ο ίδιος δεν δίστασε να απαντήσει.

«Αφού έχει ήδη υπογράψει στον Ολυμπιακό… Απλά θέλουν να φανεί ότι μας τον έκλεψαν», έγραψε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ και προφανώς θέλησε να πικάρει τον «αιώνιο» αντίπαλο, με τον οποίο η κόντρα είναι πολύ μεγάλη αυτήν την περίοδο.