Δημοτικές εκλογές 2019: Mε ποσοστό μεγαλύτερο του 55% Δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας ο Γιάννης Βούρος

Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, με ποσοστό που ξεπερνά το 55%, εκλέγεται ο Γιάννης Βούρος στο β’ γύρο των δημοτικών εκλογών.

Ο κ. Βούρος -που είχε πρωτεύσει και στον α’ γύρο- (σε ποσοστό ενσωμάτωσης 96,77%) συγκεντρώνει ποσοστό 55,02% και 7.537 ψήφους.

Ο αντίπαλός του στον β’ γύρο Αρι. Βασιλόπουλος συγκεντρώνει στο 44,98% και 6.161 ψήφοι.

