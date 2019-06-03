Απόδραση τεσσάρων κρατουμένων από το Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη

Τέσσερις Αλβανοί κρατούμενοι απέδρασαν, λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα, από τη Διεύθυνση Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη, ενώ συνελήφθη ο ένας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις κρατούμενοι άρχισαν να φωνάζουν από το κρατητήριο και όταν πλησίασαν δύο αστυνομικοί για να δουν τι συμβαίνει, τους ακινητοποίησαν με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι και κατόρθωσαν να βγουν έξω. Στη συνέχεια, πήραν από άλλον αστυνομικό που καθόταν σε ένα περιπολικό, το όπλο του αλλά και το όχημα και κατευθύνθηκαν προς την πύλη. Εκεί, αφού απείλησαν τον φρουρό του πήραν το όπλο του και διέφυγαν.

Η αστυνομία εξαπέλυσε αμέσως ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων Αλβανών, που κρατούντο για επίθεση σε βάρος άλλων κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο ένας από τους δραπέτες συνελήφθη νωρίς το πρωί, στην περιοχή του Ρέντη, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη σύλληψη και των υπολοίπων.