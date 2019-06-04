Η εταιρία παιχνιδιών LEGO συνεργάζεται με τη NASA και «ταξιδεύει» στο διάστημα!

Στις 20 Ιουλίου του 1969, η άκατος προσελήνωσης Eagle έφερε τους αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν από τον διαστημικό πύραυλο Apollo 11 της NASA στο έδαφος του δορυφόρου της Γης. Για να τιμήσει την πρώτη φορά που πόδι ανθρώπου πάτησε την επιφάνεια της Σελήνης, η εταιρεία παιχνιδιών LEGO συνεργάστηκε με τη NASA για να παρουσιάσει ένα, αποτελούμενο από 1.087 κυβάκια, ακριβές αντίγραφο της ακάτου, τόσο στο στάδιο προσελήνωσής της όσο και σε αυτό της επιστροφής της στο διαστημικό σκάφος.

Οι σχεδιαστές της LEGO επισκέφθηκαν τα διαστημικά κέντρα της NASA για να διασφαλιστεί η πιστότητα του αντίγραφου. Το σετ είναι εξοπλισμένο με βάση η οποία αναπαριστά πλήρως την επιφάνεια του δορυφόρου της Γης: κρατήρες, πατημασιές των αστροναυτών και Αστερόεσσα.

Περιλαμβάνει ένα χρυσό «σκηνικό» προσσελήνωσης και ένα γκρι «σκηνικό» επιστροφής στο διαστημικό σκάφος, τα οποία αποσπώνται από την άκατο: το «σκηνικό» προσσελήνωσης έχει χρυσά μεταλλικά πέλματα και χρυσές πλάκες στην εξωτερική επιφάνεια της ακάτου, καταπακτές κάμερας και λέιζερ που ανοίγουν, καθώς και μια σκάλα. Το «σκηνικό» επιστροφής έχει ένα λεπτομερές εσωτερικό, με χώρο για δύο αστροναύτες με χρυσή μάσκα κράνους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η δανέζικη εταιρεία παιχνιδιών «ταξιδεύει» στο διάστημα. Πριν δύο χρόνια, είχε παρουσιάσει το κιτ από 1.969 κυβάκια του πυραύλου Saturn V. Επίσης, την ίδια χρονιά είχε εμφανίσει τις «Γυναίκες της NASA», τιμώντας τέσσερις γυναίκες-πρωτοπόρους του αμερικανικού διαστημικού προγράμματος. Επιπλέον, έχει ήδη παρουσιάσει επτά καινούργια κιτ εξερεύνησης του πλανήτη Άρη, εμπνεόμενα από τις σχεδιαζόμενες αποστολές της NASA. Και ένα διαστημικό λεωφορείο (πλήρες, με δορυφόρο και έναν αστροναύτη που κρατά γαλλικό κλειδί). Τέλος, μια σειρά από φιγούρες που σχετίζονται με το διάστημα, μεταξύ των οποίων αστροναύτες, βοτανολόγο και προσωπικό γυμναστή.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ