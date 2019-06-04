search
Μεγάλη γκάφα του αμερικανικού ναυτικού: Το πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο δεν θα μπορεί να διαθέτει τα πιο σύγχρονα μαχητικά

Λάθος ή προσπάθεια μείωσης του κόστους; Ό,τι κι αν συνέβη, το Κογκρέσο των ΗΠΑ είναι σε έξαλλη κατάσταση με το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας, καθώς το πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο που βρίσκεται υπό κατασκευή και αναμένεται να παραδοθεί κάποια στιγμή φέτος, δεν θα μπορεί να μεταφέρει τα πλέον σύγχρονα μαχητικά στον κόσμο.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, το νέο αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» δεν εφοδιάστηκε με τις ειδικές εγκαταστάσεις απογείωσης και προσγείωσης που είναι απαραίτητες για τα περίφημα F-35C, την έκδοση του μαχητικού για δράση από αεροπλανοφόρα, προκειμένου να μειώσει το κόστος και να μην ξεπεραστεί το ταβάνι των 11 δισ. δολαρίων που έθεσε το Κογκρέσο.

Ωστόσο, καθώς οι ειδικοί εκτιμούν ότι το πρώτο αεροπλανοφόρο από τα τέσσερα της κλάσεως Ford που έχει σχεδιαστεί να κατασκευαστούν, προκειμένου να αντικαταστήσουν τα πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα κλάσεως Νίμιτς, θα παραδοθεί τον Οκτώβριο, το Ναυτικό χαρακτήρισε ως έτοιμη για μάχη την πρώτη μοίρα των F-35C… που δεν μπορούν να απογειωθούν από τα αεροπλανοφόρα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το πρόβλημα αυτό έχει τις ρίζες του στην προσπάθεια του Κογκρέσου να περιορίσει το κόστος των νέων αεροπλανοφόρων, με αποτέλεσμα τα σκάφη να παραδίδονται ελλειπή και εν συνεχεία το κόστος τους να ανεβαίνει καθώς χρειάζονται ειδικές εγκαταστάσεις για τα F-35C. Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, με αποτέλεσμα και το κόστος να έχει ανέβει, αλλά και η παράδοση του πρώτου σκάφους να έχει καθυστερήσει.

Πηγή: National Interest

