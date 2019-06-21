Το σόι σου: Αυτή είναι η τελευταία σκηνή της σειράς – Το φινάλε και η συγκίνηση (Photos)

Την ερχόμενη εβδομάδα Δευτέρα και Τρίτη θα δούμε τα δυο τελευταία επεισόδια της σειράς και το κλίμα θα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο με δάκρυα συγκίνησης.

Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου:

Η Λυδία, μετά από συζητήσεις με τον Σάββα και τα παιδιά, έχει τελικά αποδεχθεί τη θέση στη Θεσσαλονίκη κι έτσι το ζευγάρι έχει αποφασίσει να μετακομίσει μόνιμα εκεί. Τρέμουν, βέβαια, και μόνο στην ιδέα!

Όχι για το πώς θα είναι η καινούργια τους ζωή, αλλά για το πώς θα καταφέρουν να το ξεστομίσουνε στα σόγια! Παίρνουν λοιπόν βαθιά ανάσα, κάνουν κουράγιο και ξεκινούν τις προσπάθειες, οι οποίες τελικά θα αποδειχθούν πιο δύσκολες απ’ ό,τι φαντάζονταν.

Η μία παρεξήγηση οδηγεί στην άλλη, ο Σάββας κι η Λυδία αρχίζουν να πιστεύουν ότι κανείς δεν νοιάζεται που φεύγουν και για μια φορά ακόμη τα δύο σόγια καταλήγουν μπερδεμένα και ανάστατα, μην ξέροντας πως έχουν μαζευτεί για το τελευταίο οικογενειακό τραπέζι…

Την Τρίτη 25 Ιουνίου:

Οι μέρες έχουν περάσει και η καθημερινότητα όλων έχει αλλάξει εντελώς. Ο Σάββας, η Λυδία και τα παιδιά ζουν πλέον στη Θεσσαλονίκη. Η κουζίνα της Χαρούλας είναι άδεια από φαγητά, αφού η Όλγα μαγειρεύει πια στο σπίτι της, η Μπέλα τρώει στου Τάκη και ο Διονύσης με την Αλίνα είναι μακριά για να πηγαίνουν εκεί να τρώνε.

Οι Τριαντάφυλλοι πενθούν, με ρέκβιεμ και μαύρα μακαρόνια, χωρίς να βλέπουν συχνά τους «Ζουζουνέλ» που προσπαθούν να βάλουν σ’ ένα πρόγραμμα τον ύπνο του Σπυράκου. Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι, λοιπόν, μας αποχαιρετούν θλιμμένοι;

Η απάντηση, στο τελευταίο ερώτημα που θα μας θέσουν τα σόγια, θα είναι πάλι γεμάτη γέλιο, φασαρία και συγκίνηση όπως τόσα χρόνια τώρα…

Ο Σάββας, η Λυδία και τα παιδιά ζουν πλέον στη Θεσσαλονίκη

Η κουζίνα της Χαρούλας είναι άδεια από φαγητά, αφού η Όλγα μαγειρεύει πια στο σπίτι της

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι, λοιπόν, μας αποχαιρετούν θλιμμένοι;

Η Λυδία, μετά από συζητήσεις με τον Σάββα και τα παιδιά, έχει τελικά αποδεχθεί τη θέση στη Θεσσαλονίκη κι έτσι το ζευγάρι έχει αποφασίσει να μετακομίσει μόνιμα εκεί

Πηγή: gossip-tv.gr