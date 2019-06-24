Βίντεο-ντοκουμέντο: Eurofighter πέφτει από τον ουρανό και συντρίβονται στο έδαφος (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την πτώση και συντριβή στο έδαφος των δύο γερμανικών «Eurofighter», μετά την μεταξύ τους σύγκρουση στον αέρα, καταγράφει βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.
Στο βίντεο διακρίνεται η φλεγόμενη άτρακτος να κινείται με ταχύτητα προς το έδαφος, ενώ στη συνέχεια διακρίνονται οι δύο εστίες πυρκαγιάς που προκλήθηκαν από τη συντριβή.
Two Eurofighter mid air collision -Typhoon EF2000T fighter jets #Luftwaffe.
Reports of pilots ejected (but one Q missing).
Latest, DpaNews: “body parts found ..” https://t.co/KGXkKpZP93
cred @PiTownBBQ #Eurofighter #aviation #germany #military pic.twitter.com/HZ8XmNwNSP
— M27 (@M27Unchained) June 24, 2019
Σημειώνεται ότι ο ένας εκ των δύο πιλότων εντοπίστηκε σώος στην κορυφή ενός δέντρου, ενώ ο δεύτερος βρέθηκε νεκρός.
