Βίντεο-ντοκουμέντο: Eurofighter πέφτει από τον ουρανό και συντρίβονται στο έδαφος (Video)

Την πτώση και συντριβή στο έδαφος των δύο γερμανικών «Eurofighter», μετά την μεταξύ τους σύγκρουση στον αέρα, καταγράφει βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Στο βίντεο διακρίνεται η φλεγόμενη άτρακτος να κινείται με ταχύτητα προς το έδαφος, ενώ στη συνέχεια διακρίνονται οι δύο εστίες πυρκαγιάς που προκλήθηκαν από τη συντριβή.

Σημειώνεται ότι ο ένας εκ των δύο πιλότων εντοπίστηκε σώος στην κορυφή ενός δέντρου, ενώ ο δεύτερος βρέθηκε νεκρός.