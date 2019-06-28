Η Lego αγοράζει το μουσείο Madame Tussauds και τη γιγάντια ρόδα του Λονδίνου

Ο βρετανικός όμιλος ψυχαγωγίας Merlin Entertainments, στον οποίο ανήκουν το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Madame Tussauds και η γιγάντια ρόδα στη νότια όχθη του ποταμού Τάμεση στο Λονδίνο, θα εξαγοραστεί από τον ιδιοκτήτη του δανέζικου κολοσσού παιχνιδιών Lego και επενδυτικά ταμεία αντί 5,9 δισεκατομμυρίων στερλινών.

Το οικογενειακό ίδρυμα Kirkbi, πλειοψηφικός μέτοχος της Lego, σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αναφέρει ότι συνεταιρίστηκε με την αμερικανική επενδυτική εταιρία Blackstone και το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο CPPIB για την πρόταση εξαγοράς που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Merlin.

Η κοινοπραξία των επενδυτών προτείνει 455 πένες για κάθε μετοχή του Merlin, δηλαδή ένα υψηλό τίμημα για τη μετοχή που έκλεισε στις 395 πένες χθες, Πέμπτη, στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Ο γενικός διευθυντής του Kirkbi Σέρεν Θόρουπ Σέρενσεν εκτιμά ότι η Lego και ο Merlin έχουν την ίδια προσέγγιση όσον αφορά τον κλάδο αυτόν και την κουλτούρα του.

Το ίδρυμα Kirkbi γνωρίζει καλά τον όμιλο Merlin καθώς κατέχει ήδη το 30% του κεφαλαίου του βρετανικού ομίλου που έχει από την πλευρά του τα πάρκα Legoland στη Βρετανία.

Ο όμιλος Merlin, που ιδρύθηκε το 1999 και εισήχθη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου το 2013, κατέγραψε πέρυσι κύκλο εργασιών ύψους 1,65 δισεκατομμυρίου στερλινών και δέχτηκε 67 εκατομμύρια επισκέπτες στα 120 πάρκα ψυχαγωγίας του σε 25 χώρες.

Η Lego, γνωστή παγκοσμίως για τα πολύχρωμα πλαστικά τουβλάκια της, σκοπεύει να υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των καταστημάτων της στην Κίνα φέτος για να φθάσουν τα 140.

Ο όμιλος Merlin έχει τρία μουσεία Madame Tussauds στην Κίνα και τον Ιανουάριο ανακοίνωσε ότι διεξάγει εκτενείς συζητήσεις με τρίτους για αρκετά σημεία όπου μπορούν να διαμορφωθούν σε πάρκα Legoland στη χώρα αυτή.