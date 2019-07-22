«Βόμβες» Τσαβούσογλου για το Κυπριακό: Τι μου είπε ο Αναστασιάδης στο Κραν Μοντάνα

Η Τουρκία στηρίζει διαμεσολάβηση της Γερμανίας στο θέμα των κυρώσεων της ΕΕ για την ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος υποστήριξε ότι οι κυρώσεις της ΕΕ δεν έχουν αξία.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε παράλληλα πως η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ρόλο διαμεσολάβησης και ανέφερε ότι η Τουρκία υποστηρίζει την επίλυση των προβλημάτων με την Ελλάδα ‘σε ένα πακέτο’, είτε πρόκειται για το Αιγαίο, είτε για την ανατολική Μεσόγειο.

Αναφορικά με το Κυπριακό, ο Τσαβούσογλου τόνισε ότι η επόμενη ανεπίσημη πενταμερής για την λύση του Κυπριακού θα είναι ‘για να μάθουν τις ιδέες όλων’. Όπως είπε, (η πενταμερής) δεν θα είναι για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που έμειναν, αλλά για να δουν τις εναλλακτικές.

Επιπρόσθετα, υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης του είπε στο Κραν Μοντάνα ότι η καλύτερη λύση, είναι η λύση δύο κρατών, και πως αργότερα στη Νέα Υόρκη του είπε να προχωρήσουν με συνομοσπονδία. Κατηγόρησε μάλιστα τον Πρόεδρο Αναστασιάδη πως άλλα λέει στον ίδιο, άλλο στον Τ/Κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, άλλα στην ειδική αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέην Χολ Λουτ και άλλα στην Ελλάδα.

Λύση πακέτο με Ελλάδα

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι TGRT, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι στην Ελλάδα υπάρχει νέα κυβέρνηση και πως ο Τούρκος Πρόεδρος είχε συναντηθεί και παλαιότερα μαζί του πριν γίνει Πρωθυπουργός.

“Εμείς θέλουμε να εξομαλύνουμε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας με την Ελλάδα. Εμείς θέλουμε να καθίσουμε μαζί και να λύσουμε τις διαφωνίες μας που έχουμε με την Ελλάδα με ένα πακέτο, είτε είναι το Αιγαίο, είτε είναι η ανατολική Μεσόγειος, αντικρίζουμε θετικά τις δηλώσεις του Έλληνα ομολόγου μας προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς σε αυτό είμαστε μέσα”, ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Όπως είπε, η τουρκική κοινή γνώμη στηρίζει πάντοτε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο στην Ελλάδα δεν υπάρχει η ίδια άνεση. “Υπάρχει μια σοβαρή πίεση της κοινής γνώμης στην Ελλάδα, το ίδιο βλέπουμε και στον ‘Ε/κ τομέα’ και για την επίλυση του προβλήματος στην ανατολική Μεσόγειο εμείς είμαστε μέσα για συνεργασία σε διμερές επίπεδο με την Ελλάδα ή με τη συμμετοχή και της ΕΕ”, ανέφερε.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε και πάλι ότι “συνομιλητής του ‘Ε/κ τομέα’ είναι η ‘τδβκ’”, λέγοντας ότι η Ε/κ πλευρά απέρριψε ακόμη και την πρόταση των Τ/Κ για μια επιτροπή. “Ο ‘Ε/κ τομέας’ δεν θέλει να μοιραστεί τίποτα με την ‘τδβκ’. Ο λόγος που δεν μπορούμε να φτάσουμε σε λύση στο Κυπριακό είναι αυτός”, υποστήριξε.

Συμβολικά τα μέτρα ΕΕ

Για τις κυρώσεις της ΕΕ, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι “μόνο για να ικανοποιήσουν τον ‘Ε/κ τομέα’ πήραν μια συμβολική απόφαση που δεν έχει μεγάλη αξία , αλλά ό,τι και να είναι ‘αποτελεί ένα βήμα εναντίον της Τουρκίας’ .

“Δηλαδή ακόμη και αν δεν έχει αξία, το έκαναν για να ευχαριστήσουν τον ‘Ε/κ τομέα’ και την Ελλάδα”, ανέφερε.

Ο κ. Τσαβούσογλου είπε ότι με την αποστολή του τέταρτου πλοίου στην ανατολική Μεσόγειο έστειλαν το μήνυμα ότι “αντί εσείς να βρείτε μια λύση, αν λαμβάνετε μια απόφαση εναντίον της Τουρκίας, έστω και αν είναι συμβολική, θα αυξήσουμε ακόμη περισσότερο τις δραστηριότητές μας εκεί, αλλά αν θέλετε να το λύσετε εμείς είμαστε μέσα”.

Αναφερόμενος στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με ομολόγους του της ΕΕ καθώς και την Ύπατη Αρμοστή της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε πως του ανέφεραν πως εκείνη την μέρα δεν υπήρχε στην ατζέντα τους θέμα για μέτρα εναντίον της Τουρκίας, ωστόσο έλαβαν τελικά μια απόφαση που δεν έχει καμιά αξία με την πίεση της Ε/κ πλευράς.

“Στην πραγματικότητα εδώ η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία”, ανέφερε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να κάνει τέτοια βήματα (για μέτρα).

Στηρίζουμε πρωτοβουλία Γερμανίας

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε πως όταν αργότερα επικοινώνησε με τον Γερμανό ΥΠΕΞ αυτός ρώτησε την άποψη της Αγκυρας στην περίπτωση που η Γερμανία αναλάβει μια πρωτοβουλία σε αυτό το θέμα.

“Εμείς του είπαμε πως αν μια χώρα όπως η Γερμανία αναλάβει πρωτοβουλία το στηρίζουμε. Φτάνει να μην παίρνετε θέση με την αντίληψη της αλληλεγγύης των μελών της ΕΕ”, είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε πως στην τελευταία συνάντησή του με τον Ελβετό ΥΠΕΞ στην Άγκυρα του πρότεινε επίσης να αναλάβουν ρόλο διαμεσολαβητή. “Φτάνει να είναι αντικειμενικοί, ουδέτεροι”, ανέφερε.

Ωστόσο ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι στηρίζουν βήματα για το διαμοιρασμό των υδρογονανθράκων είτε είναι μέσω ΕΕ, είτε ΗΕ, είτε μιας εταιρείας, αλλά αν γίνει το αντίθετο, θα αυξήσουν την παρουσία τους στην ανατολική Μεσόγειο.

“Αυτό δεν είναι μπλόφα, δεν είναι απειλή, και το είδε και όλος ο κόσμος ότι δεν είναι ούτε μπλόφα ούτε απειλή”, ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, λέγοντας ότι δεν επιτρέπουν σε κανένα να αμφισβητεί τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στην δική τους υφαλοκρηπίδα, όπως είπε.

Κληθείς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα στον Ε/κ τύπο ότι η Τουρκία βρήκε φυσικό αέριο στην ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι οι γεωτρήσεις συνεχίζονται και δεν είναι σε σημείο που να μπορεί να γίνει τέτοια ανακοίνωση ακόμη.

“Αλλά νομίζω ότι η Ε/κ πλευρά για να κερδίσει περισσότερο την προσοχή της διεθνούς κοινότητας και να αυξήσει την πίεση εναντίον της Τουρκίας διαρρέει παραποιημένες ειδήσεις. Να’ ναι καλά, λένε τόσο καλά τα ψέματα. Δυστυχώς αυτό το είδα να συμβαίνει πολύ. Το είδα και κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων πολύ”, ανέφερε ο κ. Τσαβούσογλου.

“Ο Αναστασιάδης στο Κραν Μοντάνα μου είπε…”

Για το Κυπριακό είπε ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται δηλώσεις σχετικά με “ανεπίσημες πενταμερής διαπραγματεύσεις”.

“Εμείς πάντοτε λέγαμε ναι σε μια διαπραγμάτευση ανεπίσημη. Είναι σημαντικό για να αποφασίσουμε επί τίνος θα συζητήσουμε. Ωστόσο στο Κραν Μοντάντα αλλά και νωρίτερα στη Γενεύη, είχαμε πει ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα είναι οι τελευταίες για ομοσπονδία. Πριν αρχίσει η σύνοδος το είπαμε. Επομένως εμείς ως Τουρκία τις τελευταίες μας διαπραγματεύσεις για την ομοσπονδία τις κάναμε. Αλλά τώρα πρέπει να δούμε τις εναλλακτικές. Τί είναι πιο ωφέλιμο;”, είπε επί λέξει ο κ. Τσαβούσγλου.

Συνέχισε λέγοντας ότι “για παράδειγμα ο Αναστασιάδης εκεί στο Κραν Μοντάνα μου είπε ότι η καλύτερη λύση είναι η λύση δύο κρατών. Τον ρώτησα τον λόγο και μου είπε ‘επειδή οι Ε/Κ δεν θέλουν να μοιραστούν τίποτε με τους Τ/Κ’. Δεν θέλουν να διαμοιραστούν τις αρμοδιότητες. Δεν θέλουν να διαμοιραστούν την εξουσία. Και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν θέλουν να διαμοιραστούν ούτε τα νοσοκομεία’,” υποστήριξε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Συνεχίζοντας και κάνοντας αναφορά στα όσα του είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος του είπε πως: “Επομένως, μια ομοσπονδία, δεν θα λειτουργήσει. Αλλά ας το συζητήσουμε αυτό μετά τις εκλογές”.

“Μετά ήρθε στην Νέα Υόρκη ( ο Νίκος Αναστασιάδης) και είπε ‘δεν κατάφερα να πάρω στήριξη από τη διεθνή κοινότητα για λύση δύο κρατών. Επομένως ας είναι συνομοσπονδία’. Εγώ του είπα ‘δεν αποκλείουμε καμιά επιλογή. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αλλά όπως είπες κι εσύ απέτυχαν οι συνομιλίες για ομοσπονδία και έκανες κι εσύ πίσω. Τώρα ας βάλουμε και τις άλλες εναλλακτικές στο τραπέζι, να δούμε ποια μας οδηγεί σε λύση και να τις συζητήσουμε’”, ανέφερε.

“Δεν θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε”

Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας συνέχισε λέγοντας ότι η ανεπίσημη πενταμερής που έχουμε μπροστά μας, θα γίνει για να συζητήσουμε αυτό. “Δεν είναι δηλαδή για να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντάνα. Ιδιαίτερα είναι σημαντικό για να ακούσουμε την πραγματική άποψη του Αναστασιάδη. Είναι ο Αναστασιάδης που θα τα καθορίσει όλα; Όχι. Έχουμε κι εμείς απόψεις, αλλά ο Αναστασιάδης σε μένα λέει κάτι, πηγαίνει στον Ακιντζί και λέει κάτι άλλο. Στην Λουτ λέει κάτι άλλο. Στην Ελλάδα λέει κάτι άλλο. Λέει σε όλους κάτι διαφορετικό”, υποστήριξε.

Συνέχισε λέγοντας ότι “Δηλαδή εδώ πρέπει σε όλους να πει ειλικρινά την άποψή του. Και η ‘τδβκ’ έχει πράγματα να πει. Τί θα συζητήσουμε και υπό ποιους όρους. Αν αυτή η ανεπίσημη πενταμερής πραγματοποιηθεί, θα είναι για να ακουστούν οι απόψεις όλων. Δηλαδή δεν είναι για νέες διαπραγματεύσεις ή για διαπραγματεύσεις από εκεί που έμειναν”, ανέφερε.

Πηγή: politis.com.cy / ΚΥΠΕ