Καλύτερη η εικόνα στην Τανάγρα – Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών

Σε εξέλιξη, αλλά με ελαφρώς καλύτερη εικόνα είναι σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά στην Ασωπία Τανάγρας Βοιωτίας, η οποία εκδηλώθηκε στις 16:38 σήμερα το απόγευμα και καίει αγροτοδασική έκταση.

Η πυρκαγιά, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ χάρη στην άμεση με μεγάλη κινητοποίηση ολοκλήρου του μηχανισμού, εκφράζονται ελπίδες ότι μπορεί να οριοθετηθεί κατά την διάρκεια της νύχτας, καθώς κόπασαν και οι ισχυροί άνεμοι πού έπνεαν νωρίτερα.

Μέχρι και το τελευταίο φως της μέρας επιχειρούσαν εκ περιτροπής 10 αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, μαζί με τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις που συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης.

Συνολικά αυτή την ώρα επιχειρούν 174 πυροσβέστες με 42 οχήματα και ένα ερπυστριοφόρο της ΕΜΑΚ.

Σημειώνεται ότι έφτασαν ενισχύσεις σε πεζοπόρα τμήματα από τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν 3 υδροφόρα οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, 6 υδροφόρες Ο.Τ.Α., 2 μηχανήματα έργου του Ε.Σ. και 2 μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, 1 λεωφορείο του δήμου Τανάγρας, η ΕΛ.ΑΣ, το Ε.Κ.Α.Β. και η Δασική Υπηρεσία.

Από την πρώτη στιγμή μετέβη στο σημείο της πυρκαγιάς ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ το έργο της κατάσβεσης συντονίζει ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Π.Σ. αντιστράτηγος Κολοκούρης.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων, απομακρύνθηκαν προληπτικά 2 μοναχοί από την Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία Τσάτσαρη, Ασωπίας Βοιωτίας και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) βρίσκεται ήδη στην περιοχή, διερευνώντας τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.