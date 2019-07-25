Στο Φεστιβάλ της Βενετίας η ταινία του Γαβρά για Βαρουφάκη

Ελληνικό χρωμα θα έχει το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.

Η τελευταία ταινία του Κώστα Γαβρά, «Ενήλικοι στο δωμάτιο», με θεματική το ομώνυμο βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη, θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού στο Φεστιβάλ. Μέρος της γυρίστηκε στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή πολλών Ελλήνων ηθοποιών.

Η νέα ταινία του Κώστα Γαβρά βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη και αφορά τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους δανειστές, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015.

«Η ιστορία μιας χώρας και του λαού της, παγιδευμένων σε ένα δίκτυο εξουσίας: ο φαύλος κύκλος των συναντήσεων του Eurogroup που επέβαλε τη δικτατορία της λιτότητας στην Ελλάδα. Πίσω από τις κλειστές πόρτες, παίζεται μια ανθρώπινη τραγωδία. Μια αρχαία ελληνική τραγωδία στη σύγχρονη εποχή», είχε δηλώσει ο σκηνοθέτης κατά την έναρξη των γυρισμάτων.

Το «Ενήλικοι στο Δωμάτιο» γυρίστηκε στις Βρυξέλλες, τη Ρίγα, τη Φρανκφούρτη και το Λονδίνο.

Το 76o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα διεξαχθεί φέτος από τις 28 Αυγούστου μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.