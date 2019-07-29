Η ζωή της Κιάρα Φεράνι σε ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Βενετίας

Η Chiara Ferragni (Κιάρα Φεράνι) έχει βαδίσει ξανά σε κόκκινο χαλί, αλλά στο επερχόμενο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας η παρουσία της Ιταλίδας fashion blogger-influencer με επιχειρηματικές δραστηριότητες θα είναι ξεχωριστή.

Στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας που θα διεξαχθεί από τις 28 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου, θα κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, το οποίο θα σηματοδοτήσει τη 10η επέτειο της ψηφιακής της πλατφόρμας “The Blonde Salad”.

Με τίτλο “Chiara Ferragni – Unpressed”, το ντοκιμαντέρ συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία “Sconfini” του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ. Το docufilm “Chiara Ferragni – Unpressed” θα προβληθεί στις 4 Σεπτεμβρίου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ferragni κοινοποίησε αμέσως την είδηση στους 17 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, προσθέτοντας φωτογραφία από προηγούμενη διοργάνωση του Φεστιβάλ Βενετίας και λεζάντα: «Παιδιά: Σχεδόν κλαίω από ευτυχία που ανακοινώνω ότι το docu-film για τη ζωή μου θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2019. Σ’ ευχαριστώ @elisamoruso που σκηνοθέτησες αυτή την ταινία και πραγματοποίησες το όνειρο των παιδικών μου χρόνων. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη που θα το δείτε!”.

Η influencer κάλεσε επίσης τους θαυμαστές της να ακολουθήσουν τον νέο λογαριασμό της στο Instagram @chiaraferragniunposted, που απέκτησε 30.000 ακόλουθους σε χρονικό διάστημα λιγότερο των έξι ωρών.

Το ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία της Ελίζα Αμορούζο ρίχνει φως στην προσωπική και επαγγελματική ζωή της Ferragni, αναδεικνύοντας τον ρόλο που διαδραμάτισε στην ψηφιακή επανάσταση που έλαβε χώρα την τελευταία δεκαετία.

Τα γυρίσματα άρχισαν στη διάρκεια του γάμου της Ferragni στη μικρή πόλη Νότο της Σικελίας πέρσι και συνεχίστηκαν στις Εβδομάδες Μόδας στη Νέα Υόρκη, στο Μιλάνο, στο Παρίσι και στη διάρκεια επίσκεψής της στη γενέτειρά της Κρεμόνα.

Η Κιάρα Φεράνι, ξεκίνησε το blog της τον Οκτώβριο του 2009, όταν ήταν φοιτήτρια Νομικής και δημιούργησε μία επιχείρηση αξίας πολλών εκατομμυρίων. Βρέθηκε δύο φορές στη λίστα του Forbes με τους 30 πλουσιότερους ανθρώπους ηλικίας κάτω των 30 ετών, έγινε μάθημα στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χάρβαρντ και φωτογραφήθηκε για πάνω από 60 εξώφυλλα περιοδικών.