Μητσοτάκης για το φορολογικό νομοσχέδιο: Τέσσερα εκατομμύρια πολίτες θα δουν αμέσως ελαφρύνσεις

«Είχαμε και έχουμε σχέδιο που φέρνει άμεσα χειροπιαστά αποτελέσματα» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως τον νομοσχέδιο για το φορολογικό είναι η πρώτη σφραγίδα της κυβέρνησης στη νέα σελίδα που καλείται να γράψει η χώρα. Μιλώντας στη Βουλή ο Πρωθυπουργός τόνισε πως το νομοσχέδιο είναι η ταυτότητα της νέας κυβέρνησης καθώς ανταποκρίνεται στην προεκλογική δέσμευση για ανακούφιση των Ελλήνων από τη βαριά φορολογία και μάλιστα νωρίτερα από ότι προβλεπόταν.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό το σχέδιο των 120 δόσεων ευνοεί εκατομμύρια νοικοκυριά αλλά και επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Τόνισε μάλιστα ότι το νομοσχέδιο έχει ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο με συγκεκριμένες προβλέψεις που αφορούν όλους τους φορολογούμενους, κυρίως τους πιο αδύναμους. «Υπηρετεί τους στόχους που βάλαμε τηρώντας τις υποσχέσεις μας, την αναγέννηση της παραγωγικής μεσαίας τάξης, την αναζωογόνηση των ακινήτων, την αλλαγή μίγματος οικονομικής πολιτικής για ανάπτυξη και πολλές και καλές νέες δουλειές και τελικά τη μεγέθυνση του εθνικού προϊόντος ώστε αυτό να μεταφραστεί σε μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για όλους» είπε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως περίπου 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν αμέσως εντός των επόμενων 6 εβδομάδων ελαφρύνσεις στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, ανάμεσά τους και σχεδόν 500.000 ιδιοκτήτες που εξαιρούνταν τελείως από τους προεκλογικούς αντιπερισπασμούς του ΣΥΡΙΖΑ όπως και 1.300.000 συμπολίτες μας που θα δουν μεγαλύτερη ωφέλεια.

Αναφερόμενος στη δεύτερη παρέμβαση, τις 120 δόσεις, τόνισε πως διευρύνει και βελτιώνει τη ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο, δίνοντας έμφαση στη μείωση του επιτοκίου από το 5% στο 3% αλλά και στην ελάχιστη μηνιαία καταβολή που υποχωρεί από τα 30 ευρώ στα 20 ευρώ το μήνα.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στα κίνητρα που δίνονται στους συνεπείς φορολογούμενους. «Χαλαρώνει επιτέλους η θηλιά που έσφιγγε εκατομμύρια συμπολίτες μας τα χρόνια της κρίσης. Συνδέουμε τη νέα ρύθμιση με το ξεπάγωμα των λογαριασμών δίνοντας ανάσα σε επιχειρηματίες και επαγγελματίες» είπε ξεκαθαρίζοντας πως η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση θα είναι και η τελευταία. «Πρέπει να αξιοποιηθεί από όλους γιατί δεν θα υπάρχει άλλη. Σύντομα θα φέρουμε έναν μόνιμο μηχανισμό που δεν θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Καλώ όλους τους οφειλέτες να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία» είπε ο Πρωθυπουργός.

Αναδεικνύοντας την πολιτική κατεύθυνση των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως οι πρώτες φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αποτελούν μόνο την υλοποίηση μιας προεκλογικής δέσμευσης. Όπως είπε, η άμεση μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι μία δυνατή απάντηση σε όσους, υπόσχονταν να τον καταργήσουν, αλλά τον αύξησαν, ενώ το νέο σύστημα αποπληρωμής των χρεών δεν έρχεται ως μια ακόμα εναλλακτική σε ένα χρόνιο πρόβλημα. «Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες συγκροτούν ένα συνεκτικό πλαίσιο οικονομικής δράσης με ξεκάθαρη κοινωνική και πολιτική στόχευση, να απελευθερώσει τις παραγωγικές δυνάμεις του τύπου, να δημιουργηθεί νέος πλούτος που μερίδιο θα έχουν όλοι οι Έλληνες» είπε.

Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως αντιδρά αμήχανα μπροστά σε όλα αυτά, ενώ ασκεί σπασμωδική κριτική πότε για συντήρηση πότε για μοντέρνο βολονταρισμό. «Η απάντηση είναι η αυτοδύναμη Ελλάδα με ισχυρή ανάπτυξη» είπε επισημαίνοντας την ανάγκη υπέρβασης των κομματικών γραμμών.

«Οι καιροί απαιτούν ριζοσπαστική σκέψη και αποτελεσματική πράξη. Το νομοσχέδιο δεν είναι απλά μια πρώτη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία. Αποτελεί την πρώτη τροχιοδεικτική βολή μιας οικονομικής αντίληψης με συγκεκριμένη πολιτική πρώτη ύλη, κορμός της είναι η ανάπτυξη, ιμάντας της η παραγωγική μεσαία τάξη, φυσικό της περιβάλλον ο 21ος αιώνας και στόχος της η φωτεινή Ελλάδα. Η χώρα κάνει τα πρώτα σταθερά αλλά σίγουρα βήματα για να αφήσει πίσω την κρίση. Ήδη το κράτος δανείζεται με το χαμηλότερο επιτόκιο» τόνισε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος, ο οποίος όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Ε.Ε., όπου τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 4,3 μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο, και βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2008.

«Η ανάπτυξη μας μπορεί να πετύχει το στόχο του 3 ως 4% που έχουμε θέσει. Η πολιτική μας κερδίζει και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας που βλέπουν μια κυβέρνηση σε αντίθεση με την προηγούμενη να υποσχέθηκε λιγότερα να πράττει περισσότερα και γρηγορότερα. Όπως είπε σε λίγο έρχεται η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία χαρακτήρισε ως πολύ σημαντική τομή. Δύο είναι οι λέξεις κλειδιά της πολιτικής μας. Το αποτέλεσμα και η εμπιστοσύνη. Τα πρώτα αποτελέσματα της πολιτικής μας είναι ήδη ορατά ενώ η χώρα αρχίζει να περιβάλλεται με ένα πλέγμα εμπιστοσύνης που μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα αφήσουμε πίσω τα πέτρινα χρόνια της κρίσης. Ζητώ να μας εμπιστευτούν οι Έλληνες. Αυτούς υπηρετούν τα νομοσχέδια και οι αποφάσεις μας. Αξίζουμε μια καλύτερη Ελλάδα και δεν θα σταματήσω να το λέω, γιατί δεν θα σταματήσουμε να πηγαίνουμε μπροστά μέχρι να πάμε την Ελλάδα ψηλά» κατέληξε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός.