Μητσοτάκης για το φορολογικό νομοσχέδιο: Τέσσερα εκατομμύρια πολίτες θα δουν αμέσως ελαφρύνσεις

«Είχαμε και έχουμε σχέδιο που φέρνει άμεσα χειροπιαστά αποτελέσματα» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως τον νομοσχέδιο για το φορολογικό είναι η πρώτη σφραγίδα της κυβέρνησης στη νέα σελίδα που καλείται να γράψει η χώρα. Μιλώντας στη Βουλή ο Πρωθυπουργός τόνισε πως το νομοσχέδιο είναι η ταυτότητα της νέας κυβέρνησης καθώς ανταποκρίνεται στην προεκλογική δέσμευση για ανακούφιση των Ελλήνων από τη βαριά φορολογία και μάλιστα νωρίτερα από ότι προβλεπόταν.
Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό το σχέδιο των 120 δόσεων ευνοεί εκατομμύρια νοικοκυριά αλλά και επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Τόνισε μάλιστα ότι το νομοσχέδιο έχει ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο με συγκεκριμένες προβλέψεις που αφορούν όλους τους φορολογούμενους, κυρίως τους πιο αδύναμους. «Υπηρετεί τους στόχους που βάλαμε τηρώντας τις υποσχέσεις μας, την αναγέννηση της παραγωγικής μεσαίας τάξης, την αναζωογόνηση των ακινήτων, την αλλαγή μίγματος οικονομικής πολιτικής για ανάπτυξη και πολλές και καλές νέες δουλειές και τελικά τη μεγέθυνση του εθνικού προϊόντος ώστε αυτό να μεταφραστεί σε μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για όλους» είπε χαρακτηριστικά.
Περιγράφοντας τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως περίπου 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν αμέσως εντός των επόμενων 6 εβδομάδων ελαφρύνσεις στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, ανάμεσά τους και σχεδόν 500.000 ιδιοκτήτες που εξαιρούνταν τελείως από τους προεκλογικούς αντιπερισπασμούς του ΣΥΡΙΖΑ όπως και 1.300.000 συμπολίτες μας που θα δουν μεγαλύτερη ωφέλεια.
Αναφερόμενος στη δεύτερη παρέμβαση, τις 120 δόσεις, τόνισε πως διευρύνει και βελτιώνει τη ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο, δίνοντας έμφαση στη μείωση του επιτοκίου από το 5% στο 3% αλλά και στην ελάχιστη μηνιαία καταβολή που υποχωρεί από τα 30 ευρώ στα 20 ευρώ το μήνα.
Παράλληλα αναφέρθηκε και στα κίνητρα που δίνονται στους συνεπείς φορολογούμενους. «Χαλαρώνει επιτέλους η θηλιά που έσφιγγε εκατομμύρια συμπολίτες μας τα χρόνια της κρίσης. Συνδέουμε τη νέα ρύθμιση με το ξεπάγωμα των λογαριασμών δίνοντας ανάσα σε επιχειρηματίες και επαγγελματίες» είπε ξεκαθαρίζοντας πως η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση θα είναι και η τελευταία. «Πρέπει να αξιοποιηθεί από όλους γιατί δεν θα υπάρχει άλλη. Σύντομα θα φέρουμε έναν μόνιμο μηχανισμό που δεν θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Καλώ όλους τους οφειλέτες να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία» είπε ο Πρωθυπουργός.
Αναδεικνύοντας την πολιτική κατεύθυνση των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως οι πρώτες φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αποτελούν μόνο την υλοποίηση μιας προεκλογικής δέσμευσης. Όπως είπε, η άμεση μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι μία δυνατή απάντηση σε όσους, υπόσχονταν να τον καταργήσουν, αλλά τον αύξησαν, ενώ το νέο σύστημα αποπληρωμής των χρεών δεν έρχεται ως μια ακόμα εναλλακτική σε ένα χρόνιο πρόβλημα. «Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες συγκροτούν ένα συνεκτικό πλαίσιο οικονομικής δράσης με ξεκάθαρη κοινωνική και πολιτική στόχευση, να απελευθερώσει τις παραγωγικές δυνάμεις του τύπου, να δημιουργηθεί νέος πλούτος που μερίδιο θα έχουν όλοι οι Έλληνες» είπε.
Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως αντιδρά αμήχανα μπροστά σε όλα αυτά, ενώ ασκεί σπασμωδική κριτική πότε για συντήρηση πότε για μοντέρνο βολονταρισμό. «Η απάντηση είναι η αυτοδύναμη Ελλάδα με ισχυρή ανάπτυξη» είπε επισημαίνοντας την ανάγκη υπέρβασης των κομματικών γραμμών.
«Οι καιροί απαιτούν ριζοσπαστική σκέψη και αποτελεσματική πράξη. Το νομοσχέδιο δεν είναι απλά μια πρώτη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία. Αποτελεί την πρώτη τροχιοδεικτική βολή μιας οικονομικής αντίληψης με συγκεκριμένη πολιτική πρώτη ύλη, κορμός της είναι η ανάπτυξη, ιμάντας της η παραγωγική μεσαία τάξη, φυσικό της περιβάλλον ο 21ος αιώνας και στόχος της η φωτεινή Ελλάδα. Η χώρα κάνει τα πρώτα σταθερά αλλά σίγουρα βήματα για να αφήσει πίσω την κρίση. Ήδη το κράτος δανείζεται με το χαμηλότερο επιτόκιο» τόνισε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος, ο οποίος όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Ε.Ε., όπου τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 4,3 μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο, και βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2008.
«Η ανάπτυξη μας μπορεί να πετύχει το στόχο του 3 ως 4% που έχουμε θέσει. Η πολιτική μας κερδίζει και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας που βλέπουν μια κυβέρνηση σε αντίθεση με την προηγούμενη να υποσχέθηκε λιγότερα να πράττει περισσότερα και γρηγορότερα. Όπως είπε σε λίγο έρχεται η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία χαρακτήρισε ως πολύ σημαντική τομή. Δύο είναι οι λέξεις κλειδιά της πολιτικής μας. Το αποτέλεσμα και η εμπιστοσύνη. Τα πρώτα αποτελέσματα της πολιτικής μας είναι ήδη ορατά ενώ η χώρα αρχίζει να περιβάλλεται με ένα πλέγμα εμπιστοσύνης που μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα αφήσουμε πίσω τα πέτρινα χρόνια της κρίσης. Ζητώ να μας εμπιστευτούν οι Έλληνες. Αυτούς υπηρετούν τα νομοσχέδια και οι αποφάσεις μας. Αξίζουμε μια καλύτερη Ελλάδα και δεν θα σταματήσω να το λέω, γιατί δεν θα σταματήσουμε να πηγαίνουμε μπροστά μέχρι να πάμε την Ελλάδα ψηλά» κατέληξε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός.
Σταϊκούρας: Η μείωση του ΕΝΦΙΑ δίνει “πολλά στους πολλούς”
Η μείωση του ΕΝΦΙΑ «δίνει πολλά στους πολλούς», κυρίως στους οικονομικά ασθενέστερους και στη μεσαία τάξη, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας επί του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η μείωση που θα δουν 7,2 εκατ. πολίτες με ακίνητη περιουσία από 1 έως 500.000 ευρώ αποτελεί το 86% της συνολικής ελάφρυνσης. Όσοι δε, έχουν ακίνητη περιουσία μέχρι 200.000 ευρώ θα ωφεληθούν του 67% της συνολικής ελάφρυνσης. Επίσης, 474.000 πολίτες, με αξία ακίνητης περιουσίας μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ, πολλοί από τους οποίους ανήκουν στη μεσαία τάξη, και οι οποίοι δεν θα έβλεπαν καμία ελάφρυνση με τη ρύθμιση της απελθούσας κυβέρνησης, με την παρούσα ρύθμιση θα ωφεληθούν. Ακόμη, 1,3 εκατ. συμπατριώτες μας, με αξία ακίνητης περιουσίας από 80.000 έως 200.000 ευρώ, θα δουν μεγαλύτερη ελάφρυνση με τη ρύθμιση της κυβέρνησης της ΝΔ σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση (από 90 μέχρι 170 ευρώ).
Συμπερασματικά, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι με τη ρύθμιση αυτή, ανακουφίζονται άμεσα εκατομμύρια ιδιοκτήτες, κυρίως τα χαμηλά εισοδήματα και η μεσαία τάξη, τονώνεται η αγορά ακινήτων και βελτιώνεται η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών «κι αυτά με όρους φοροδοτικής ικανότητας και αναλογικής ισότητας, όρους αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης».
Απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδη Τσακαλώτο, ότι έπρεπε να τεθεί ο πήχης μείωσης του φόρου στο επίπεδο των 500.000 ευρώ της αξίας της ακίνητης περιουσίας και το “κέρδος” που θα προέκυπτε από τη διαφορά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή κτιριακών υποδομών για την υγεία, ανέφερε ότι επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε σχεδόν καμία υποδομή. «Οι αξιολογικές κρίσεις επί των προτεραιοτήτων στις πολιτικές είναι θεμιτές, αρκεί να μην περνούν τα όρια του πλειοδοτικού λαϊκισμού. Θυμίζω ότι στη χώρα όλες οι υποδομές για την υγεία έγιναν επί διακυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ» είπε ο κ. Σταϊκούρας και προσέθεσε ότι με την πυροδότηση της διαδικασίας μεγέθυνσης της οικονομίας θα δοθεί η δυνατότητα σε δεύτερο χρόνο κατασκευής πολύ περισσότερων δημόσιων κτιριακών υποδομών.
Αναφερόμενος στη νέα ρύθμιση για τις 120 δόσεις, ο κ. Σταϊκούρας αφού κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι συνεπεία της αναποτελεσματικής και άδικης οικονομικής πολιτικής οι οφειλές των πολιτών ανέρχονται στα 104 δισ. ευρώ (αυξημένες κατά 46% από το τέλος του 2014) τόνισε πως πλέον μπορούν να ενταχθούν όλοι και να μπορέσουν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους με πολύ ευνοϊκούς όρους.
Τέλος, ο υπουργός Οικονομικών, υπογράμμισε ότι η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πολιτικές σε όλα τα πεδία της δημόσιας σφαίρας, επιδιώκει την ανασυγκρότηση των παραγωγικών και δημιουργικών δυνάμεων της χώρας, ως προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική ευημερία και αποκατάσταση της κανονικότητας στη χώρα και επανέλαβε «είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε».
