12.08.2019 09:19

Η επόμενη ημέρα στην Ελαφόνησο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά

Η Ελαφόνησος βρίσκει τους ρυθμούς της μετά την μεγάλη πυρκαγιά και ήδη καταγράφονται νέες αφίξεις τουριστών, τόνισε σε δηλώσεις που έκανε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η δήμαρχος του νησιού, Ευσταθία Λιάρου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δήμαρχος, «είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και ευτυχώς όλα πήγαν καλά, αφού οι απώλειες που είχαμε είναι μόνο εκτάσεις και τίποτε άλλο, διότι το ζητούμενο ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών».

Επίσης, σύμφωνα με την Ευσταθία Λιάρου, «δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ούτε έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια, ή σε τουριστικές και ξενοδοχειακές υποδομές και αυτή ήταν μπορώ να πω η επιτυχία όλων όσοι συνέδραμαν στην επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς».

Όσον αφορά την οικολογική ζημιά από τη φωτιά, η δήμαρχος είπε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνει ένας αναλυτικός απολογισμός.

Με αφορμή την αποχώρηση επισκεπτών από την Ελαφόνησο το Σαββατοκύριακο, λόγω της φωτιάς, η δήμαρχος αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «πράγματι έφυγαν κάποιοι, προφανώς διότι ένιωσαν την ανάγκη να αποχωρήσουν, όταν έπρεπε να εκκενώσουμε προληπτικά τους οικισμούς των νησιών της Παναγιάς και του Σίμου». Παράλληλα η δήμαρχος δεν αποκλείει την πιθανότητα «να ολοκλήρωναν ούτως ή άλλως τις διακοπές τους στην Ελαφόνησο,» προσθέτοντας όμως, ότι «δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό».

Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει η δήμαρχος, «η επιβατική κίνηση αποκαταστάθηκε αρκετά νωρίς και ήδη έχουμε από χθες αρκετό εισερχόμενο τουρισμό».

Καταλήγοντας, η Ευσταθία Λιάρου στέλνει το μήνυμα ότι «η Ελαφόνησος είναι ασφαλής τουριστικός προορισμός και είμαστε εδώ για υποδεχτούμε και να εξυπηρετήσουμε τους επισκέπτες μας».

