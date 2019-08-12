Ημικρανία: Πόσο καφέ πρέπει να πίνετε για να αποφύγετε τις νέες κρίσεις

Η κατανάλωση πολλών ροφημάτων με καφεΐνη μπορεί να ανοίγει τον δρόμο στην ημικρανία, αναφέρουν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Αν παθαίνετε ημικρανία, ίσως πρέπει να περιορίσετε τις ποσότητες του καφέ που καταναλώνετε. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ ανακάλυψαν ότι η πολλή καφεΐνη σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης νέας ημικρανικής κρίσης.

Η σχετική μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 98 άνδρες και γυναίκες, μέσης ηλικίας 35 ετών. Οι ασθενείς αυτοί είχαν αρχίσει να παρουσιάζουν ημικρανία στα 16 τους χρόνια κατά μέσον όρο.

Οι ερευνητές τούς ζήτησαν να συμπληρώνουν επί τουλάχιστον 6 εβδομάδες, δύο φορές την ημέρα, ηλεκτρονικά αρχεία. Στα αρχεία αυτά σημείωναν αναλυτικά ό,τι έτρωγαν και έπιναν, καθώς και διάφορα άλλα στοιχεία για τον τρόπο ζωής τους. Ανέφεραν επίσης την ημικρανία που τυχόν εκδήλωναν και τα συμπτώματά της.

Έως το τέλος των έξι εβδομάδων, οι εθελοντές είχαν εκδηλώσει συνολικά 825 ημικρανικές κρίσεις.

Οι ερευνητές συνέκριναν τις ημέρες με ημικρανία με τις ημέρες κατανάλωσης ροφημάτων με καφεΐνη, εξετάζοντας και τις δόσεις της καφεΐνης.

Όπως διαπίστωσαν, 1-2 ροφήματα με καφεΐνη την ημέρα δεν σχετίζονταν με την εμφάνιση ημικρανίας την ίδια ημέρα ούτε την επομένη.

Ωστόσο 3-4 ροφήματα με καφεΐνη την ημέρα αύξαναν τις πιθανότητες για ημικρανία την ίδια ή την επόμενη ημέρα.

Στα ροφήματα με καφεΐνη ανήκουν, μεταξύ άλλων, ο καφές, το τσάι, τα αναψυκτικά τύπου κόλα, τα ισοτονικά ροφήματα, η σοκολάτα κ.λπ.

1 δισεκατομμύριο πάσχοντες από ημικρανία παγκοσμίως

Η ημικρανία είναι πάρα πολύ συνηθισμένη. Υπολογίζεται ότι προσβάλλει το ένα έβδομο του παγκόσμιου πληθυσμού (1 δισεκατομμύριο ανθρώπους) και είναι η τρίτη πιο συχνή διαταραχή παγκοσμίως.

Εκτός από πολύ έντονο πονοκέφαλο (συνήθως στο μισό κεφάλι), η ημικρανία προκαλεί και άλλα συμπτώματα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται:

– Ναυτία

– Αλλαγές στην ψυχική διάθεση

– Ευαισθησία στον ήχο και το φως

– Οπτικές και ακουστικές παραισθήσεις

Οι ασθενείς με ημικρανία αναφέρουν ότι τις κρίσεις τους μπορεί να πυροδοτήσουν:

– Ορισμένες καιρικές συνθήκες

– Οι διαταραχές ύπνου

– Οι αλλαγές στα ορμονικά επίπεδα (π.χ. έμμηνος ρύση)

– Το στρες και η καταθλιπτική διάθεση

– Ορισμένα φάρμακα

– Ορισμένα τρόφιμα ή ροφήματα, όπως ο καφές και το αλκοόλ

Ωστόσο λίγες μελέτες έχουν αξιολογήσει τις άμεσες επιδράσεις αυτών των εκλυτικών παραγόντων.

Φίλος και εχθρός η καφεΐνη

«Ορισμένοι εκλυτικοί παράγοντες, όπως η έλλειψη ύπνου, απλώς αυξάνουν τον κίνδυνο ημικρανίας. Ο ρόλος της καφεΐνης, όμως, είναι πιο πολύπλοκος, διότι συμβάλλει και στη ρύθμιση των συμπτωμάτων της», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Dr Elizabeth Mostofsky, από το Τμήμα Επιδημιολογίας του Χάρβαρντ.

Και συνέχισε: «Η επίδραση της καφεΐνης εξαρτάται από τη δόση της και τη συχνότητα κατανάλωσης. Επειδή όμως έχουν γίνει πολύ λίγες μελέτες γι’ αυτήν, δεν μπορούμε ακόμα να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες συστάσεις προς τους ασθενείς».

Στο πλαίσιο της νέας μελέτης, οι 98 συμμετέχοντες ανέφεραν αναλυτικά την έναρξη, τη διάρκεια, την ένταση και τα φάρμακα που λάμβαναν για την ημικρανία. Ανέφεραν επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για όλους τους εκλυτικούς παράγοντες ημικρανίας.

Το 66% από αυτούς ανέφεραν ότι συνήθως πίνουν ένα ή δύο ροφήματα με καφεΐνη την ημέρα. Ως φαίνεται πράττουν άριστα, διότι η μελέτη συσχέτισε την κατανάλωση 3 ροφήματα με καφεΐνη την ημέρα με αύξηση κατά 27% στις πιθανότητες εμφάνισης μιας ημικρανίας.

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση The American Journal of Medicine.

Πηγή: iatropedia.gr