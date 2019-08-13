Δορυφόρος αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής στην Ελαφόνησο – «Μεγαλύτερη από ό,τι είχε υπολογιστεί»

Μεγαλύτερη από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί φαίνεται πως είναι η καταστροφή από την μεγάλη πυρκαγιά στην Ελαφόνησο.

Δορυφορική εικόνα που δημοσιεύει το meteo.gr καταγράφει με ακρίβεια την καμένη έκταση, που φαίνεται πως καλύπτει ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι στην νότια – νοτιοδυτική πλευρά του νησιού.

Σημειώνεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε το Σάββατο και αναζωπυρώθηκε την Κυριακή, προκαλώντας ανυπολόγιστη καταστροφή στη μοναδική χλωρίδα και πανίδα του νησιού.