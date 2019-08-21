Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας η Ελαφόνησος

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά στις 10 Αυγούστου, κήρυξε τον δήμο Ελαφονήσου ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο γενικός γραμματέας της Νίκος Χαρδαλιάς «κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας τον δήμο Ελαφονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 10.08.2019 στην παραπάνω περιοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ