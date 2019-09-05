Οι 10 αλλαγές που έρχονται άμεσα στα Εργασιακά – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Tο νομοσχέδιο-«σκούπα», το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή από τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση εντός του Σεπτεμβρίου και όπου θα περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υπερωρίες, το εργόσημο, το ηλεκτρονικό μητρώο συνδικαλιστών, την ΕΡΓΑΝΗ καθώς και τα έξοδα κηδείας, παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ».

Ειδικότερα στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται:

Η αλλαγή της νομοθεσίας για την επιπλέον εργασία, από την πρώτη κιόλας ώρα, όσων απασχολούνται με ευέλικτες μορφές προκειμένου να καθίσταται ασύμφορη για τους εργοδότες που συστηματικά παρανομούν και επιλέγουν να ασφαλίζουν μερικώς τους εργαζομένους τους. Η κυριότερη διάταξη θα αφορά την αύξηση κατά 10% του κόστους της υπερωρίας για τους εργαζομένους με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, για κάθε ώρα έως τις 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες την εβδομάδα που αντιστοιχούν στο νόμιμο ωράριο της πλήρους απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτόν όσοι εργοδότες δηλώνουν παρανόμως πως το προσωπικό τους απασχολείται με μερική απασχόληση, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για υποκρυπτόμενη πλήρη εργασία, θα κληθούν να πληρώνουν αυτή την επιλογή τους με επιπλέον 10% για κάθε ώρα. Η αύξηση θα επιβαρύνει τον εργοδότη και αντίστοιχα θα ενισχύει το ημερομίσθιο του εργαζομένου για την επιπλέον εργασία, έτσι ώστε η πρόσληψη με πλήρη απασχόληση να συνιστά πιο συμφέρουσα επιλογή για τον επιχειρηματία.

Η καθιέρωση του ηλεκτρονικού μητρώου συνδικαλιστών προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον σκηνές βιαιοπραγίας για τη νομιμοποίηση των συνέδρων, όπως αυτές που σημειώθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο της ΓΣΕΕ στην Καλαμάτα. Με την ηλεκτρονική ταυτότητα θα πιστοποιείται ότι το μέλος του σωματείου φέρει την ιδιότητα του εργαζομένου και δεν είναι συνταξιούχος ή μέλος σωματείου-«σφραγίδα». Παράλληλα θα καθιερωθούν η ηλεκτρονική ψηφοφορία εξ αποστάσεως και η λήψη αποφάσεων, με προεξέχουσα τη λήψη απόφασης για την προκήρυξη απεργίας. Συνδικαλιστές αλλά και εκπρόσωποι των εργοδοτών επισημαίνουν ωστόσο ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των μελών των οργανώσεων.

Η διεύρυνση των δυνατοτήτων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ώστε να λειτουργεί ως πολυεργαλείο που θα ελέγχει ποιες ώρες έχει δηλωθεί ο εργαζόμενος ότι θα δουλέψει και πόσο συχνά αυτό αλλάζει, γεγονός που κινεί την υποψία ότι υποκρύπτεται υποδηλωμένη εργασία. Επίσης η ΕΡΓΑΝΗ θα «βλέπει» πλέον όσους αμείβονται με εργόσημο. Με την προωθούμενη διάταξη οι εργοδότες θα υποχρεωθούν, καθώς εκδίδουν το εργόσημο στο ταμείο της τράπεζας ή ηλεκτρονικά, να δηλώνουν τα στοιχεία του εργαζομένου που απασχολούν. Με τη μηχανογραφική διασύνδεση θα μπλοκάρεται η καταβολή επιδομάτων, όπως είναι το επίδομα ανεργίας για τα άτομα που αμείβονται με εργόσημο.

Νέα ρύθμιση που θα αφορά την εξίσωση των εξόδων κηδείας που χορηγούν τα πρώην Ταμεία με δεδομένο ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές από Ταμείο σε Ταμείο. Σήμερα υπάρχουν λίγα «ευγενή» Ταμεία που χορηγούν ως έξοδα κηδείας το ποσό των 5.000 ευρώ, ενώ το πρώην ΙΚΑ χορηγεί 700 ευρώ. Με τη διάταξη οι γενναιόδωρες παροχές θα εξισωθούν με τις παροχές του ΙΚΑ, με αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι των πρώην Ταμείων να χάσουν μεγάλος μέρος των προνομίων που απολαμβάνουν μέχρι σήμερα. Ακόμη, το υπουργείο εργασίας υπόσχεται ότι με τις νέες διατάξεις θα συντμηθεί ο χρόνος αναμονής για την καταβολή των εξόδων κηδείας που φτάνει σήμερα και τα δύο χρόνια.

Η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπου θα αναρτώνται όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας (επιχειρησιακές, κλαδικές και διαιτητικές αποφάσεις) και θα έχει πρόσβαση σε αυτές το σύνολο των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας.

Η αλλαγή του τρόπου αναγγελίας όσων έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του εργοδότη και του επιχειρησιακού σωματείου στους εργαζομένους. Εξετάζεται να δοθεί η δυνατότητα στον εργοδότη να δημιουργήσει τον δικό του ιστότοπο, όπου θα αναρτάται η συμφωνία των δυο μερών. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι απαραίτητο να υπάρχει πίνακας ανακοινώσεων.

Η δυνατότητα (παραμένει υπό εξέταση) της συμμετοχής των εργαζομένων στα διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη συμμετοχή, εφόσον καταστεί εφικτή, θα φορολογείται με 10% και δεν θα επιβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στα ποσά που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος.

Η επαναφορά της διάταξης που προέβλεπε ότι δεν γίνονταν δεκτές οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για διαστήματα μισθολογικών περιόδων που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και της διάταξης που όριζε ότι η υποβολή ΑΠΔ δεν γίνεται δεκτή μέσω Διαδικτύου εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Ρύθμιση η οποία θα προβλέπει ότι σε καταγγελία σύμβασης θα μπορούν να προχωρήσουν οι εργαζόμενοι εφόσον οι εργοδότες καθυστερούν την καταβολή των μισθών άνω των 2 μηνών. Η διάταξη αυτή κρίθηκε αναγκαία καθώς διαπιστώθηκε ότι πολλοί εργαζόμενοι κατήγγειλαν τον εργοδότη τους από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης της πληρωμής και στη συνέχεια τους καταβάλλονταν σχετικά επιδόματα στήριξής τους. Στη συνέχεια έπαιρναν και τα επιδόματα και τους μισθούς, με αποτέλεσμα μετά να αναζητούνται τα χρήματα που καταβλήθηκαν από τα επιδόματα.

Η εξαίρεση εφαρμογής των όρων των κλαδικών συμβάσεων εργασίας για μια σειρά επιχειρήσεων που εμφανίζουν οικονομικά προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι όσες επιχειρήσεις εμφανίζουν οικονομικά προβλήματα και δεν έχουν προβεί σε απολύσεις θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τους όρους μιας επιχειρησιακής σύμβασης. Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι να δοθεί η δυνατότητα επιβίωσης στις επιχειρήσεις αλλά και να διασφαλιστεί ότι δεν θα απολυθεί κανένας εργαζόμενος.