Μητσοτάκης: Εκτός τόπου και χρόνου οι προηγούμενες προτάσεις για τα ζώα συντροφιάς

«Τα περιστατικά κακοποίησης ζώων προσβάλουν την κοινωνία μας. Οι προηγούμενες προτάσεις για τα ζώα συντροφιάς ήταν εκτός τόπου και χρόνου, καθώς είχε ακουστεί και ότι αποτελεί, πως είναι φορολογικό τεκμήριο, το να έχει κανείς ένα ζώο συντροφιάς» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτηση στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου της 84ης ΔΕΘ και πρόσθεσε ότι η αρμοδιότητα για τα ζώα συντροφιάς πρέπει να είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Εσωτερικών.

«Θα υπάρξει συνολική στρατηγική σε συνεργασία με το φιλοζωικό κίνημα. Το σύγχρονο πλαίσιο θα θέσει και τους δήμους προ των ευθυνών τους και η ευθύνη επιτήρησης του ζητήματος θα είναι το υπουργείο Εσωτερικών» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ