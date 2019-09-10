ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 04:16
10.09.2019 10:32

JP Morgan: Το πιο πιθανό σενάριο είναι η παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον

Η JP Morgan αναβαθμίζει τις ευρωπαϊκές μετοχές, υποβαθμίζει τις αμερικανικές - Media

 

Aνάμεσα στις τρεις βασικές επιλογές που έχει ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, το πιο πιθανό είναι να παραιτηθεί ώστε να αφήσει κάποιον άλλο να κάνει αίτημα στις Βρυξέλλες για παράταση του Brexit, αναφέρει σε σημερινό σημείωμά της η JP Morgan.

«Οι μόνες εναλλακτικές που θεωρούμε ως βιώσιμες είναι α) ο Βρετανός πρωθυπουργός να παρουσιάσει μια συμφωνία στη Βουλή των Κοινοτήτων και να εξασφαλίσει την έγκρισή της, β)να παραιτηθεί και να αφήσει κάποιον άλλο να υποβάλει το αίτημα παράτασης ως πρωθυπουργός ή γ) να υπαναχωρήσει της εκπεφρασμένης θέσης του», αναφέρει στο σημείωμά του προς τους πελάτες ο  Malcolm Barr της JP Morgan.

«Σε αυτό το σημείο, άποψή μας είναι ότι η παραίτηση είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο από τα τρία», καταλήγει ο Bar.

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Επίθεση σε εκκλησία το Καθολικό Πάσχα με 7 νεκρούς – 31 όμηροι διασώθηκαν

ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκαν οι 8 περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Η Ελλάδα είναι η πιο πληττόμενη χώρα της ΕΕ από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

MEDIA

ΑΝΤ1: Νυχτερινή απογείωση τηλεθέασης στο κανάλι λόγω συνέντευξης Τσίπρα (2/4)

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

