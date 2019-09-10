JP Morgan: Το πιο πιθανό σενάριο είναι η παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον

Aνάμεσα στις τρεις βασικές επιλογές που έχει ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, το πιο πιθανό είναι να παραιτηθεί ώστε να αφήσει κάποιον άλλο να κάνει αίτημα στις Βρυξέλλες για παράταση του Brexit, αναφέρει σε σημερινό σημείωμά της η JP Morgan.
«Οι μόνες εναλλακτικές που θεωρούμε ως βιώσιμες είναι α) ο Βρετανός πρωθυπουργός να παρουσιάσει μια συμφωνία στη Βουλή των Κοινοτήτων και να εξασφαλίσει την έγκρισή της, β)να παραιτηθεί και να αφήσει κάποιον άλλο να υποβάλει το αίτημα παράτασης ως πρωθυπουργός ή γ) να υπαναχωρήσει της εκπεφρασμένης θέσης του», αναφέρει στο σημείωμά του προς τους πελάτες ο Malcolm Barr της JP Morgan.
«Σε αυτό το σημείο, άποψή μας είναι ότι η παραίτηση είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο από τα τρία», καταλήγει ο Bar.
