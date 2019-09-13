Τροχαίο φορτηγού με λεωφορείο στην Πέτρου Ράλλη – Τραυματίστηκε ο οδηγός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πέτρου Ράλλη, μετά από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό.
Το λεωφορείο, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, μόλις είχε αναχωρήσει από το αμαξοστάσιο που βρίσκεται στην Πέτρου Ράλλη, με κατεύθυνση προς τη Νίκαια. Συγκρούστηκε με ένα φορτηγό ωστόσο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά, ο οδηγός του λεωφορείου. Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ το ευτύχημα είναι πως κανείς άλλος δεν βρισκόταν μέσα, καθώς μόλις είχε βγει από το αμαξοστάσιο.
Οπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να είναι αυτός που έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, εξαιτίας φθαρμένων ελαστικών.
