search
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 16:02
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2019 07:52

Δήμος Βύρωνα: Αναβλήθηκαν οι δικαστικές αγωγές για μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου χρόνου

Αναβλήθηκαν οι αγωγές για τη μετατροπή των συμβάσεων σε Αορίστου Χρόνου για “παρατασιούχους” του Δήμου Βύρωνα.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου αναφέρει: 

«Ο αγώνας για μόνιμη σταθερή εργασία για όλους με αξιοπρεπή μισθό συνεχίζεται.

Αναβολή της εκδίκασης και των δυο κύριων αγωγών που είχαν στόχο την μετατροπή της εργασιακής σχέσης σε αορίστου χρόνου, των 19 συμβασιούχων – “παρατασιούχων” του Δήμου Βύρωνα, ζήτησαν οι δικηγόροι την Πέμπτη 19 και Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου. Η νέα δικάσιμος ορίστηκε για τον Φεβρουάριο 2020.

Με την αναβολή παρατείνεται η αγωνία και η αβεβαιότητα των 19 συμβασιούχων – “παρατασιούχων” , σε ένα πολιτικό περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο δυσμενέστερο για την μετατροπή των συμβάσεων τους σε Αορίστου Χρόνου.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι εν λόγω εργαζόμενοι, εργάζονται στο Δήμο 3-3.5 χρόνια, καλύπτουν πάγιες και καθημερινές ανάγκες και παραμένουν μέχρι σήμερα στην εργασία με ασφαλιστικά μέτρα.

Μετά από παρεμβάσεις του σωματείου το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του στηρίζει το αίτημα για την μετατροπή των συμβάσεων σε αόριστου χρόνου κάτι που δεσμεύτηκε να στηρίξει και η δημοτική αρχή, παρά τις αρχικές της αντιρρήσεις .

Το σωματείο των εργαζομένων θα συνεχίσει και θα εντείνει τον αγώνα για μόνιμη σταθερή εργασία για όλους και να καταργηθούν οι ελαστικές σχέσεις και η εκ περιτροπής εργασία. Για την μετατροπή των συμβάσεων σε αόριστου χρόνου των συγκεκριμένων παρατασιούχων, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Βύρωνα».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

