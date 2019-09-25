Η Michelin κλείνει εργοστάσιο στη Γερμανία – Στο δρόμο 858 εργαζόμενοι

Ο γαλλικός όμιλος ελαστικών Michelin ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κλείσει έως τις αρχές του 2021 το εργοστάσιό του στο Μπάμπεργκ της νότιας Γερμανίας, που απασχολεί 858 εργαζόμενους.

Η Michelin θα προτείνει ένα πλήρες και εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για καθέναν από τους εργαζόμενούς της χωριστά, κυρίως “μέτρα πρόωρης συνταξιοδότησης όπως και μέτρα βοήθειας για την εσωτερική και εξωτερική κινητικότητα”, όπως δεσμεύτηκε ο όμιλος σε ανακοίνωση διευκρινίζοντας ότι θα παράσχει σχεδόν 167 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης.

Το εργοστάσιο, που ιδρύθηκε το 1971, “παράγει κυρίως εξαιρετικής ποιότητας ελαστικά διάστασης 16 ιντσών για τουριστικά οχήματα, ένα κομμάτι της αγοράς που δοκιμάζεται ταυτόχρονα από μια ισχυρή πτώση της παγκόσμιας ζήτησης και από τον εξαιρετικά σκληρό ανταγωνισμό των ασιατών κατασκευαστών”, εξήγησε ο όμιλος.

Η Michelin αναφέρει ότι πραγματοποίησε επενδύσεις 60 εκατομμυρίων ευρώ για να αντιμετωπίσει αυτή την εξέλιξη της αγοράς αλλά ότι “οι προσπάθειες αυτές σε συνδυασμό με τη δέσμευση των ομάδων εργασίας, δεν αρκούν ωστόσο πλέον σήμερα για να αντισταθμίσουν τη διαρθρωτική αλλαγή της αγοράς των ελαστικών για τουριστικά οχήματα στην Ευρώπη”.

“Καμιά οικονομικά βιώσιμη εναλλακτική δεν είναι δυνατή στο πλαίσιο αυτό”, υπογράμμισε. “Θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα για να καθοριστεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί” όσον αφορά τα συνοδευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους.

Ο όμιλος δεσμεύτηκε εξάλλου να εγκαινιάσει ένα “καινοτόμο πρόγραμμα ανασυγκρότησης για τη μετατροπή του εργοστασίου. Το πρόγραμμα αυτό θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με τοπικούς δημόσιους και οικονομικούς παράγοντες.

Ο γαλλικός κολοσσός ελαστικών είναι αντιμέτωπος με μια δύσκολη παγκόσμια αγορά.

Ήδη σήμερα, ο πρόεδρός του Φλοράν Μενεγκό επιβεβαίωσε τους φόβους των συνδικάτων για το μέλλον του εργοστασίου στην περιοχή Λα Ρος-σιρ-Υόν (στη Βαντέ, δυτική Γαλλία) που “είναι σε πολύ ανησυχητική κατάσταση” λόγω των δυσμενών συνθηκών για την αγορά των ελαστικών που αφορούν τα βαρέα οχήματα.

Ο όμιλος είχε ωστόσο επιβεβαιώσει τον Ιούλιο τους ετήσιους στόχους του έπειτα από μια καλή κατάσταση της εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.