Γαλλία: Στους δρόμους κατά του σχεδίου νόμου που επιτρέπει την εξωσωματική σε γυναίκες χωρίς σύντροφο και λεσβίες

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Παρίσι για να διαμαρτυρηθούν για το σχέδιο της κυβέρνησης να επιτρέπει στις γυναίκες που δεν έχουν σύντροφο και στις λεσβίες να υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση προκειμένου να αποκτήσουν παιδί -την πρώτη αυτή μεγάλη κοινωνική μεταρρύθμιση στη χώρα μετά την νομιμοποίηση των γάμων μεταξύ ομοφύλων το 2013.

Κουνώντας κόκκινες και πράσινες σημαίες οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία από το κτίριο της γαλλικής Γερουσίας ως τον Πύργο του Μονπαρνάς φωνάζοντας “Ελευθερία, Ισότητα, Πατρότητα” (Σ.τ.Σ: παραφράζοντας το σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης “Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα”).

Οι διοργανωτές εξέφρασαν την ελπίδα 100.000 να διαμαρτυρηθούν κατά του σχεδίου νόμου, το οποίο εγκρίθηκε τον περασμένο μήνα από την Κάτω Βουλή, αλλά αξιωματούχοι είπαν ότι αναμένουν περίπου 10.000 με 20.000 ανθρώπους.

“Επί δύο χρόνια τώρα οι προσπάθειες διαλόγου μας έπεσαν στο κενό…οι δρόμοι είναι το μοναδικό μέρος που μας απέμεινε για να ακουστούμε”, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους η Λουντοβίν ντε λα Ροσέρ, η πρόεδρος της ένωσης “Διαμαρτυρία Για Όλους”.

Στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2017, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε δεσμευτεί να προωθήσει τον νόμο παρά τις έντονες αντιδράσεις των δεξιών αντιπάλων του αλλά και των συντηρητικών Ρωμαιοκαθολικών και άλλων θρησκευτικών οργανώσεων.

Οι ομάδες αυτές είχαν κινητοποιηθεί μαζικά το 2012 και το 2013 κατά της κίνησης του προκατόχου του Μακρόν στην προεδρία, του σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ, να νομιμοποιήσει τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών με μια από τις διαδηλώσεις που είχε γίνει στο Παρίσι τότε να έχει συγκεντρώσει 340.000 ανθρώπους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όμως ο νόμος δεν επέτρεπε σε ζευγάρια λεσβιών ή σε γυναίκες χωρίς σύντροφο να αποκτήσουν παιδιά μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης ή άλλων ιατρικά υποβοηθούμενων μεθόδων, κάτι που αποτελούσε για πολλά χρόνια ταμπού στη Γαλλία.

Πολλές γυναίκες, αντίθετα, υποχρεώνονταν να μεταβούν στο εξωτερικό για να υποβληθούν σε τέτοιες θεραπείες και τα γαλλικά δικαστήρια συχνά αρνούνται να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα της δεύτερης μητέρας σε περιπτώσεις ομόφυλων ζευγαριών.

Βάσει του σχεδίου νόμου, το σύστημα υγείας της χώρας θα καλύπτει το κόστος της διαδικασίας για όλες τις γυναίκες άνω των 43 ετών.

Θα επιτρέπει ακόμη στα παιδιά που θα αποκτούνται με σπέρμα δότη να μαθαίνουν την ταυτότητά του όταν γίνονται 18, αλλαγή σε σχέση με την αυστηρή προστασία για ανωνυμία του δότη που ισχύει στη χώρα.

Αν εγκριθεί ο νόμος η Γαλλία θα εναρμονίσει την νομοθεσία της με εκείνη άλλων ευρωπαϊκών χωρών, περιλαμβανομένων της Βρετανίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας, του Βελγίου και των σκανδιναβικών χωρών που επιτρέπουν την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για όλες τις γυναίκες.

Οι πολέμιοι υποστηρίζουν ότι ονόμος στερεί στα παιδιά την απαραίτητη πατρική φιγούρα και απειλεί την δομή της παραδοσιακής οικογένειας, ενώ ανοίγει την πόρτα στην νομιμοποίηση της απόκτησης παιδιού με παρένθετη μητέρα ακόμη και για τους ομοφυλόφιλους άνδρες.

Μια δημοσκόπηση της εταιρείας Ifop τον Σεπτέμβριο διαπίστωσε ότι το 68% των ερωτηθέντων εγκρίνουν την εξωσωματική και άλλες μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για τις γυναίκες χωρίς σύντροφο και το 65% για τα ζευγάρια λεσβιών.

