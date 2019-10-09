search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 10:18
09.10.2019 12:49

Πωλείται ήδη στην Κίνα το ηλεκτρικό Renault των 10.000 ευρώ (Photos)

Το Renault City K-ZE είναι το ηλεκτρικό alter ego του μικρού Kwid και ξεκίνησαν οι πωλήσεις του στην κινεζική αγορά με έναν εκπληκτικό συνδυασμό αυτονομίας και πολύ χαμηλού κόστους.

Για να μην παρεξηγηθούμε, φτηνά ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Κίνα υπάρχουν πολλά, η διαφορά όμως του Renault City K-ZE έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για «κανονικό» τετραθέσιο αυτοκίνητο και μάλιστα crossover, από έναν «κανονικό» κατασκευαστή και μάλιστα τη Renault.

 

Renault City K-ZE

Στην αχανή ασιατική χώρα στην οποία προς το παρόν θα πωλείται, η τιμή του θα ξεκινά από  τα 61.800 γιουάν, ή περίπου 8.700 δολάρια ΗΠΑ. Προφανώς αυτή η τιμή αφορά «γυμνή» έκδοση, η οποία ούτε κατά διάνοια πληροί τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας της Ευρώπης, είναι όμως ενδεικτική της τάσης μείωσης των τιμών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

 

Renault City K-ZE

Σύμφωνα με το insider.gr το Renault City K-ZE μάλιστα έχει μια πολύ καλή αυτονομία που φτάνει στα 250 χιλιόμετρα, με μια μπαταρία μόλις 30kWh. Αποτελεί λοιπόν σίγουρα το συνδετικό κρίκο όσων δήλωσε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Renault Τιερί Μπολορέ, σχετικά με ένα ηλεκτρικό μοντέλο για την ευρωπαϊκή αγορά, το οποίο θα κοστίζει 10.000€ και θα είναι πραγματικότητα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Renault City K-ZE

Η Renault ελπίζει να δημιουργήσει πιο προσιτά  ηλεκτρικά αυτοκίνητα ώστε να μπορεί να απευθυνθεί σε ολοένα και περισσότερους αγοραστές. Μια προσιτή ηλεκτρική έκδοση του Renault Twingo βρίσκεται σε εξέλιξη μαζί με ένα ηλεκτρικό συμπαγές crossover. Αμφότερα θα κάνουν ντεμπούτο τα επόμενα δύο χρόνια. Ταυτόχρονα, η Renault δεν κρύβει τα σχέδιά της για τη δημιουργία όσο το δυνατόν πιο άμεσα ενός ανταγωνιστή του VW ID.3, διαθέτει άλλωστε μέσω της συμμαχίας ήδη μια έτοιμη πλατφόρμα, αυτή του Nissan Leaf. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον εμπορικό διευθυντή των ηλεκτρικών Renault Εμανουέλ Μπουβιέ, η γαλλική μάρκα θα έχει οκτώ ηλεκτρικά μοντέλα στη γκάμα της έως το 2022.

Σήμερα το best seller ηλεκτρικό της μοντέλο είναι το μικρό Zoe των 24.000€ περίπου, το οποίο όμως δεν εισάγεται στην Ελλάδα.

