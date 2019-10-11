Η δράση του Καποδίστρια ως Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας στο νέο επεισόδιο της σειράς «Ιωάννης Καποδίστριας: Η ζωή και το έργο του»

Τη δράση του Ιωάννη Καποδίστρια ως Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας και τα πρωτοποριακά μέτρα που έλαβε για την κοινωνική δικαιοσύνη στις εξωτερικές υποθέσεις της χώρας, παρουσιάζει το νέο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Ιωάννης Καποδίστριας: Η ζωή και το έργο του», που θα μεταδοθεί το Σάββατο 12/10, στις 21.00 στο COSMOTE HISTORY HD. Η σειρά 6 επεισοδίων, που αποτελεί το πρώτο docudrama σε παραγωγή COSMOTE TV, σκιαγραφεί στη ζωή, το έργο και τη διεθνή πολιτική δράση του μεγάλου Ευρωπαίου διπλωμάτη και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας.

Αφιερωμένο στον τρόπο με τον οποίο αποτυπώθηκαν τα πολλαπλά «πρόσωπα» της θάλασσας στην τέχνη ανά τους αιώνες, είναι το νέο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Ο κώδικας της τέχνης», σε παραγωγή COSMOTE TV (Παρασκευή 11/10, 22.00). Η νέα σειρά 13 επεισοδίων αποκαλύπτει την «άγνωστη» ιστορία 75 επιλεγμένων ελληνικών έργων γλυπτικής, ζωγραφικής, αγγειογραφίας και χρυσοχοΐας, με οδηγούς γνωστούς Έλληνες και ξένους αρχαιολόγους, ιστορικούς τέχνης, εικαστικούς και ερευνητές.

Με τελευταίο προορισμό τη Ρόδο ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα η συμπαραγωγή της COSMOTE TV «Οι μαμάδες του Αιγαίου». Εκεί, η διάσημη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου συναντάει Ροδίτισσες μαμάδες, οι οποίες αποκαλύπτουν αρχαίες συνταγές και παραδοσιακούς τρόπους μαγειρέματος (Παρασκευή 11/10, 20.00).

Το μηνιαίο αφιέρωμα του COSMOTE HISTORY HD στα πλοία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, συνεχίζεται την Κυριακή 13/10 στις 21.00, με το ιστορικό ντοκιμαντέρ «memORIA» του Γιώργου Ιατρού. Το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ αφηγείται ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια της Μεσογείου, αυτό του ατμόπλοιου «Oria», το οποίο στις 12 Φεβρουαρίου 1944 βυθίστηκε έξω από το νησί του Πατρόκλου, κοντά στο Σούνιο, παρασύροντας στο βυθό περίπου 4.000 Ιταλούς στρατιώτες, αιχμάλωτους των Γερμανών.

