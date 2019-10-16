search
16.10.2019 06:47

Κατερίνα Μάρκου: «Είχα εμμονή να κάνω παιδί – Έκανα εξωσωματική κάθε τρεις μήνες» (Videos)

Καλεσμένη της Ελεονώρας Μελέτη στην εκπομπή «Μεσάνυχτα» ήταν το βράδυ της Τρίτης η Κατερίνα Μάρκου. Η πρώην βουλευτής της ΝΔ, μεταξύ άλλων, μίλησε για τις πολλές εξωσωματικές που έκανε στην προσπάθειά της να γίνει μητέρα. Όπως η ίδια τονίζει είχε πάθει εμμονή να αποκτήσει παιδί. Τον περασμένο Μάιο, μετά από ακόμα μια αποτυχημένη προσπάθεια, έγινε μητέρα υιοθετώντας ένα αγόρι 2,5 ετών το οποίο είχαν εγκαταλείψει οι γονείς του. Πλέον, δηλώνει μετανιωμένη για τις τόσες εξωσωματικές, καθώς και για το γεγονός ότι δε σκέφτηκε νωρίτερα το ενδεχόμενο της υιοθεσίας.

«Στα 22 μου κατάλαβα ότι ήταν δύσκολο να μείνω έγκυος. Έκανα εξωσωματική κάθε τρεις μήνες, δεν θυμάμαι πόσες έχω κάνει συνολικά. Είχα εμμονή να κάνω παιδί κι έκανα συνέχεια εξωσωματικές. Όταν είδε ο σύζυγός μου πόσο επίπονη ήταν η εξωσωματική, μου πρότεινε να υιοθετήσουμε ένα παιδί.

Καμιά γυναίκα που μπαίνει στη διαδικασία της εξωσωματικής δεν σταματά να ελπίζει. Ένιωθα ότι έφταιγα εγώ που δεν μπορούσα να μείνω έγκυος. Όσο σφίγγει το χρονικό περιθώριο, τόσο χάνουμε οι γυναίκες το μέτρο των εξωσωματικών.

Μετάνιωσα για τις τόσες εξωσωματικές, έπρεπε να ξεκινήσω τη διαδικασία υιοθεσίας από τα 25 μου. Υπάρχουν κι άλλο τρόποι να γίνουμε γονείς και να νιώσουμε πλήρεις. Το πρώτο σαββατοκύριακο που φιλοξένησα το παιδί, είχα την ελπίδα ότι θα γίνει δικό μου» είπε, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Μάρκου.

