Δύσκολες ώρες για τον Σακίλ Ο’ Νιλ – «Έχασε» την αδερφή του

Δύσκολες ώρες περνά ο Σακίλ Ο’ Νιλ. Ο παλαίμαχος αστέρας του ΝΒΑ έχασε την πολυαγαπημένη του αδελφή. Η 40χρονη Ayesha Harrison-Jex άφησε την τελευταία της πνοή μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ο 47χρονος Σακίλ απουσίασε γι’ αυτό τον λόγο από την τηλεοπτική εκπομπή για το NBA που παρουσιάζει και βρίσκεται με την οικογένεια του στη Φλόριντα.