Θρόμβος στο αίμα: Επτά σιωπηλά σημάδια που πρέπει να γνωρίζετε

Ένας θρόμβος δημιουργείται όταν το αίμα, το οποίο είναι υπό φυσιολογικές συνθήκες υγρό και ρέει, πυκνώνει και γίνεται σαν ζελέ.

Αυτή η διαδικασία είναι χρήσιμη όταν υπάρχει τραυματισμός, κάποιοι θρόμβοι όμως μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι, ακόμη και θανατηφόροι.

Εάν έχετε κάνει ένα πολύωρο ταξίδι με αυτοκίνητο ή αεροπλάνο, έχετε ιστορικό θρόμβωσης ή έχετε κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Κράμπα στο πόδι: Άνθρωποι που εμφάνισαν θρόμβο στο αίμα, λένε ότι έχουν βιώσει πολύ έντονες κράμπες στα πόδια. Η κράμπα είναι αποτέλεσμα του θρόμβου σε κάποια σημαντική φλέβα. Αν αγνοήσετε την κράμπα και κατά συνέπεια τον θρόμβο ακόμη και για μια μέρα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πνευμονικής εμβολής, μιας κατάστασης που μπορεί να αποβεί μοιραία. Μούδιασμα: Ένα επίμονο μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στο ένα άκρο είναι επίσης συνηθισμένο σύμπτωμα θρόμβου στο αίμα. Αν πάσχετε από υπέρταση, δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε οποιοδήποτε μούδιασμα. Αποχρωματισμός επιδερμίδας: Ένας θρόμβος διαταράσσει τη φυσιολογική ροή του αίματος και συχνά έχει ως αποτέλεσμα το χλωμό ή αποχρωματισμένο δέρμα. Εάν μια περιοχή του ποδιού σας είναι πιο ανοιχτόχρωμη ή έχει διαφορετικό χρώμα από την υπόλοιπη επιδερμίδα σας, συμβουλευτείτε γιατρό. Το δέρμα είναι ζεστό ή κρύο στην αφή: Ένα άλλο σύνηθες σύμπτωμα θρόμβου είναι η διακύμανση της θερμοκρασίας στο σημείο του θρόμβου. Αυτό οφείλεται στη διακοπή της ροής του αίματος. Εάν η διακύμανση της θερμοκρασίας συνεχίζεται και έχετε ιστορικό αυξημένου κινδύνου για θρόμβωση, καλέστε τον γιατρό σας. Πόνος στη μέση: Ο πόνος στη μέση δεν ανήκει στα γνωστά συμπτώματα της θρόμβωσης, μπορεί όμως να αποτελεί ένδειξη θρόμβου στην περιοχή της πυέλου ή την κάτω κοίλη φλέβα, που είναι η κύρια κοιλιακή φλέβα. Αυτοί οι θρόμβοι μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, καθώς σταματούν την κυκλοφορία του αίματος στα άκρα. Υπερβολική εφίδρωση: Όταν συνυπάρχει με άλλα συμπτώματα, η υπερβολική εφίδρωση μπορεί να είναι ένα από τα συμπτώματα του θρόμβου στο αίμα που δεν πρέπει να αγνοήσετε, καθώς μπορεί να βρίσκεται στον πνεύμονα ή την καρδιά. Αυτοί οι θρόμβοι είναι πολύ σοβαροί και χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης. Δυσκολία στην αναπνοή: Η δυσκολία στην αναπνοή είναι ένα σιωπηλό σύμπτωμα μιας πνευμονικής εμβολής, η οποία προκαλείται από θρόμβο αίματος στον πνεύμονα. Σε συνδυασμό με τα συμπτώματα του θρόμβου στο πόδι, η δύσπνοια είναι σοβαρή και πρέπει να διερευνηθεί από τον γιατρό αμέσως, καθώς μπορεί να είναι απειλητικός για τη ζωή.

