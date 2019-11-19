Πονοκέφαλος: Πότε είναι ημικρανία και πότε ιγμορίτιδα

Είναι δύσκολο να καταλάβετε αν ο πονοκέφαλος που έχετε οφείλεται σε κάποια ιγμορίτιδα ή όχι.

Οι περισσότεροι νομίζουν ότι ο πονοκέφαλος που έχουν οφείλεται σε ιγμορίτιδα με συμπτώματα όπως τα παραπάνω, αλλά στην πραγματικότητα έχουν ημικρανία.

Και το πρόβλημα έγκειται στο ότι αν προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε την ημικρανία με μεθόδους για τον πονοκέφαλο από ιγμορίτιδα, ή το αντίστροφο, τότε η θεραπεία δεν λειτουργεί.

Πονοκέφαλος και ιγμορίτιδα: Οι διαφορές στα συμπτώματα και τις αιτίες

Ο πονοκέφαλος από ιγμορίτιδα και εκείνος από ημικρανία μπορεί να έχουν κάποια κοινά συμπτώματα, όπως:

Πόνος που επικεντρώνεται στο μέτωπο

Φαγούρα, ή υγρά μάτια

Πόνος που επιδεινώνεται, όταν κινείστε, ή όταν κουνάτε το κεφάλι σας

Αλλά, η ημικρανία συχνά συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, όπως:

Ναυτία, ή εμετό

Ευαισθησία στον ήχο, ή το φως

Έντονος πόνος που σας “χτυπάει” μόνο από την μία πλευρά του κεφαλιού

Η ημικρανία είναι συνήθως η υποκείμενη αιτία ενός τέτοιου πονοκεφάλου σε άτομα που έχουν συχνές, σοβαρές κεφαλαλγίες, υποστηρίζει ο καθηγητής νευρολογίας Stephen Silberstein, από το πανεπιστήμιο Thomas Jefferson. Είναι ο άνθρωπος που συνέταξε τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία της ημικρανίας, όπως αυτές ορίζονται από την Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας.

“Αν έχετε πονοκέφαλο ‘που έρχεται και φεύγει’, τότε κατά 95% πρόκειται για ημικρανία”, λέει ο Silberstein και προσθέτει: “Οι άνθρωποι με μολύνσεις στην ρινική οδό και τα ιγμόρεια δεν αναφέρουν τον πονοκέφαλο ως πρώτιστο σύμπτωμα. Συνήθως λένε στον γιατρό τους ότι ‘νιώθουν άρρωστοι και έχουν και πονοκέφαλο'”.

Ο πονοκέφαλος από ιγμορίτιδα προκαλείται συνήθως από μια λοίμωξη και φλεγμονή των ρινικών διόδων. Αυτό οδηγεί σε συμφόρηση που με τη σειρά της προκαλεί πόνο και αυξημένη πίεση στο μέτωπο και πίσω από τα ζυγωματικά.

Τι περιλαμβάνει η θεραπεία σε κάθε περίπτωση

Για τον πονοκέφαλο από ιγμορίτιδα η θεραπεία ξεκινά με αποσυμφορητικά, παυσίπονα και ρινική άρδευση, για να μειωθεί η πίεση στους ρινικούς κόλπους και το “μπούκωμα”.

Τα αντιβιοτικά, ή τα ρινικά στεροειδή, χρησιμοποιούνται συχνά ως μια δεύτερη μέθοδος για την αντιμετώπιση της υποκείμενης λοίμωξης, ή κάποιας χρόνιας πάθησης που προκαλεί την ιγμορίτιδα. Ένας πονοκέφαλος από ιγμορίτιδα που προκαλείται από κάποια μόλυνση, λογικά υποχωρεί γρήγορα μετά την έναρξη της θεραπείας.

Η θεραπεία για την ημικρανία δεν επικεντρώνεται απλά στην διακοπή της ημικρανίας. Αφορά, επίσης, την πρόληψη μελλοντικών ημικρανιών, την μείωση της συχνότητας με την οποία αυτές συμβαίνουν, την σφοδρότητα και τη διάρκειά τους.

Φάρμακα, που ονομάζονται τριπτάνες, χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας έξαρσης ημικρανίας, για να μειώσουν τον πόνο. Άλλα φάρμακα, που έχουν αναπτυχθεί κυρίως για τη θεραπεία της επιληψίας, της κατάθλιψης και της υπέρτασης, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να αποτρέψουν μελλοντικές εξάρσεις ημικρανίας. Οι ενέσεις Botox έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην πρόληψη των χρόνιων ημικρανιών. Η θεραπεία με αυξητική ορμόνη μπορεί επίσης να συνταγογραφηθεί σε γυναίκες που έχουν ημικρανίες, όταν αυτές συνδέονται με τον εμμηνορροϊκό τους κύκλο.

Αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ημικρανία. Τεχνικές για την μείωση του στρες (όπως η σωματική άσκηση, η χαλάρωση και η βιοανάδραση) συμβάλλουν στην πρόληψη κάποιας υποτροπής και στην μείωση της σοβαρότητας των ημικρανιών.

Το μπέρδεμα ανάμεσα σε ημικρανία και πονοκέφαλο από ιγμορίτιδα

Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια ημικρανία. Αλλά δεν μπορείτε να το γνωρίζετε εξαρχής και, έτσι, την αντιμετωπίζετε με αναλγητικά, επειδή νομίζετε ότι πρόκειται για πονοκέφαλο από ιγμορίτιδα.

Αυτό μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Μπορεί να νιώσετε κάποια προσωρινή ανακούφιση, αλλά είναι πολύ πιθανό να έχετε νέο πονοκέφαλο μετά από λίγη ώρα.

“Πολλά από τα φάρμακα για την ιγμορίτιδα περιέχουν αναλγητικά”, λέει ο Silberstein και προσθέτει: “Η κατάχρηση αναλγητικών μπορεί να προκαλέσει νέους πονοκεφάλους μετά από λίγο”.

Είναι κατανοητό, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι υποπτεύονται πρώτα τον πονοκέφαλο από ιγμορίτιδα, εφόσον έχουν ταυτόχρονα βουλωμένη μύτη και υγρά μάτια. Αλλά η αντίδραση του σώματός σας στον πόνο μπορεί να σας ξεγελάσει.

Όταν το σώμα νιώσει πόνο στο κεφάλι, ιδιαίτερα στο μέτωπο,τότε αντιδράει σχεδόν αντανακλαστικά και ενεργοποιεί νεύρα που δημιουργούν ύγρανση και φαγούρα στα μάτια, μπούκωμα και ρινική καταρροή.

Αν δεν γνωρίζετε ότι όλες οι μορφές πόνου, μπορεί να προκαλέσουν τέτοια αντίδραση στο σώμα, τότε αυτά τα συμπτώματα τα συσχετίζετε λανθασμένα με ιγμορίτιδα.

Πηγή: iatropedia.gr