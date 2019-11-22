Ο Τραμπ επιτίθεται εναντίον όλων στη συνέντευξή του στο δίκτυο Fox

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι!». Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξέσπασε σήμερα, χωρίς να κρύψει την οργή του, με αφορμή την έρευνα για την παραπομπή του, σε μια ασυνάρτητη τηλεφωνική συνέντευξη που περιλάμβανε προσωπικές επιθέσεις, προσβολές και θεωρίες συνωμοσίας.

Στις δημόσιες ακροάσεις που οργανώθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις τελευταίες ημέρες για το ουκρανικό σκάνδαλο, οι μάρτυρες –πολλοί εκ των οποίων είναι διπλωμάτες καριέρας– έβαλαν κατά του 45ου προέδρου των ΗΠΑ. Εκείνος επέλεξε να απαντήσει μέσα από την πρωινή τηλεοπτική εκπομπή Fox & Friends.

Επί 53 λεπτά, μιλώντας σχεδόν χωρίς διακοπή –και σε κάποια σημεία χωρίς συνοχή– ο ένοικος του Λευκού Οίκου έδειξε ξεκάθαρα πόσο τον έχει ενοχλήσει αυτή η έρευνα, η οποία θα μπορούσε να αφήσει βαθιές πληγές στη θητεία του.

«Θέλω μια δίκη», διαβεβαίωσε, αναφερόμενος στη συνέχεια της διαδικασίας.

Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσει υπέρ της απαγγελίας κατηγοριών στον πρόεδρο, τότε η Γερουσία, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, θα κληθεί να τον δικάσει. Οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές όμως, που έχουν συσπειρωθεί γύρω από τον πρόεδρο, αφήνουν να εννοηθεί εδώ και μερικές ημέρες ότι αντί να επιταχύνουν τη διαδικασία και να αφοσιωθούν κατόπιν στην προεκλογική εκστρατεία για τις εκλογές του 2020, μπορεί να την χρησιμοποιήσουν ως πλατφόρμα για να εξαπολύσουν τη δική τους μιντιακή αντεπίθεση.

Ο Στιβ Ντούσι, ο Μπράιαν Κίλμιντ και η Έινσλι Έρχαρτ, οι τρεις παρουσιαστές της πρωινής εκπομπής του Fox News, προσπάθησαν κατά διαστήματα να επαναφέρουν τη συζήτηση στο βασικό θέμα. «Κύριε πρόεδρε, η κατηγορία είναι η ακόλουθη: χρησιμοποιήσατε την (οικονομική) βοήθεια (προς την Ουκρανία), τα χρήματα των φορολογουμένων, για να επιτεθείτε σε έναν πολιτικό αντίπαλό σας».

«Τρελή σαν κοριός»

Ο Τραμπ αποφεύγει να απαντήσει και μιλά εκνευρισμένος για τη Γερμανία και τη Γαλλία που, όπως λέει, δεν προσφέρουν επαρκή βοήθεια στην Ουκρανία.

Στη συνέχεια, τα βάζει με όλους εκείνους –βουλευτές, διπλωμάτες, ειδικούς– που ενεπλάκησαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στις δημόσιες ακροάσεις. Τι γνώμη έχει για τον Άνταμ Σιφ, τον Δημοκρατικό βουλευτή και επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος δήλωσε χθες ότι τα όσα προσάπτονται στον Τραμπ είναι «πολύ πιο σοβαρά» από τις κατηγορίες που οδήγησαν τον Ρίτσαρντ Νίξον στην παραίτηση το 1974; «Όλα τα έχει επινοήσει. Είναι άρρωστος. Αυτός ο άνθρωπος έχει πρόβλημα (…) Θέλω αυτός ο τύπος… κόντεψα να πω κάτι που θα μπορούσε να είναι κάπως αμφιλεγόμενο. Μαθαίνω, βλέπετε, μαθαίνω…», είπε.

Για τη Νάνσι Πελόζι, την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων: «Δεν έχει κάνει τίποτα (…) Είναι σαν παράλυτη (…) Είναι τρελή σαν κοριός».

Όσο για τη Μαρί Γιοβάνοβιτς, την πρώην πρέσβειρα στην Ουκρανία, η οποία στην κατάθεσή της στο Κογκρέσο μίλησε για «εκφοβισμό» του προέδρου σε βάρος της; «Αυτή η πρέσβειρα, για την οποία όλος ο κόσμος λέει πόσο καταπληκτική είναι, δεν ήθελε να κρεμάσει το πορτρέτο μου στην πρεσβεία. Αυτή η γυναίκα δεν είναι άγγελος».

Και για τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην ΕΕ, τον Γκόρντον Σόντλαντ, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι υπήρχε «δούναι και λαβείν» με την ουκρανική κυβέρνηση; «Αυτά είναι απολύτως ανοησίες. Ίσα που τον ξέρω».

«Ο φίλος» Ρούντι Τζουλιάνι

Από τις επιθέσεις αυτές γλίτωσε μόνο ένας άνθρωπος: ο «φίλος» και προσωπικός δικηγόρος του, ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο οποίος φέρεται ότι διαδραμάτιζε ρόλο-κλειδί στις αμφιλεγόμενες συζητήσεις με το Κίεβο.

«Ο Ρούντι είναι μεγάλος διώκτης του εγκλήματος (…) Ήταν ο σπουδαιότερος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης (…) Ο Ρούντι είναι θρύλος στη χώρα μας».

Στη συνέντευξη αυτή ο Τραμπ επιχείρησε για άλλη μια φορά να προβάλει τη θεωρία σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία προσπάθησε να αναμιχθεί στις προεδρικές εκλογές τους 2016, με σκοπό να τις κερδίσει η Χίλαρι Κλίντον. «Θα δείτε πράγματα που θα είναι απίστευτα», είπε, προλέγοντας «ίσως το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο στην ιστορία της χώρας μας».

Οι παρουσιαστές προσπαθούν να τον διακόψουν, ρωτούν ποιες είναι οι πηγές του. «Το μόνο που μπορώ να σας πως είναι ότι διαθέτουμε πολλές πληροφορίες που δείχνουν ότι συνέβησαν πολλά τρομερά πράγματα», απάντησε.

Μόλις την Πέμπτη, αυτή η θεωρία συνωμοσίας είχε καταγγελθεί στη Βουλή από τη Φιόνα Χιλ, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, όπου είχε διοριστεί από τον ίδιο τον Τραμπ. Η Χιλ τόνισε ότι αυτή η ιστορία προπαγανδίζεται από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας και παρακάλεσε τους βουλευτές να μην διαδίδουν «για πολιτικούς λόγους» μύθους που «εξυπηρετούν ξεκάθαρα τα ρωσικά συμφέροντα».