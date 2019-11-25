«Κεραυνοί» βίγκαν: Η ασεβής μητέρα μου τηγάνισε μπέικον

Μια γυναίκα, που ακολουθεί τον βίγκαν τρόπο ζωής, κάλεσε πρόσφατα τη μητέρα της για να μείνει στο σπίτι της.

Τα πράγματα πήγαιναν καλά, μέχρι που ανακάλυψε ότι η μητέρα της τηγάνιζε μπέικον στην κουζίνα κάποιο πρωί.

Η γυναίκα, που ζει στην Αυστραλία, δήλωσε ότι έμεινε ντροπιασμένη από τις πράξεις της μαμάς της.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, οι βίγκαν δεν τρώνε κανένα προϊόν με βάση τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων όπως το κρέας, το τυρί και το μέλι.

Η γυναίκα εξήγησε την κατάσταση σε μια ανάρτησή της στο Facebook, όπου πολλοί χρήστες συμφώνησαν ότι η μαμά της ήταν «ασεβής».

Έγραψε: «Η μητέρα ήρθε να μείνει μαζί μου και τηγάνισε μπέικον στην κουζίνα μου.

«Αισθάνομαι τόσο νευριασμένη και ντροπιασμένη, παρακαλώ στείλτε αγάπη και συμπάθεια», έγραψε.

Μερικοί άνθρωποι απάντησαν με απόλυτη αγανάκτηση για την πράξη της μητέρας της.

Ωστόσο, κάποιοι άλλοι εκτίμησαν ότι δεν ήταν τόσο μεγάλο ζήτημα. «Δεν αξίζει να αισθάνεσαι αναστατωμένη για κάτι τέτοιο», έγραψε ένας χρήστης.