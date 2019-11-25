search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 02:02
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2019 14:11

«Κεραυνοί» βίγκαν: Η ασεβής μητέρα μου τηγάνισε μπέικον

25.11.2019 14:11
«Κεραυνοί» βίγκαν: Η ασεβής μητέρα μου τηγάνισε μπέικον - Media

 

Μια γυναίκα, που ακολουθεί τον βίγκαν τρόπο ζωής, κάλεσε πρόσφατα τη μητέρα της για να μείνει στο σπίτι της.

Τα πράγματα πήγαιναν καλά, μέχρι που ανακάλυψε ότι η μητέρα της τηγάνιζε μπέικον στην κουζίνα κάποιο πρωί.

Η γυναίκα, που ζει στην Αυστραλία, δήλωσε ότι έμεινε ντροπιασμένη από τις πράξεις της μαμάς της.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, οι βίγκαν δεν τρώνε κανένα προϊόν με βάση τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων όπως το κρέας, το τυρί και το μέλι.

Η γυναίκα εξήγησε την κατάσταση σε μια ανάρτησή της στο Facebook, όπου πολλοί χρήστες συμφώνησαν ότι η μαμά της ήταν «ασεβής».

Έγραψε: «Η μητέρα ήρθε να μείνει μαζί μου και τηγάνισε μπέικον στην κουζίνα μου.

«Αισθάνομαι τόσο νευριασμένη και ντροπιασμένη, παρακαλώ στείλτε αγάπη και συμπάθεια», έγραψε.

Μερικοί άνθρωποι απάντησαν με απόλυτη αγανάκτηση για την πράξη της μητέρας της.

Ωστόσο, κάποιοι άλλοι εκτίμησαν ότι δεν ήταν τόσο μεγάλο ζήτημα. «Δεν αξίζει να αισθάνεσαι αναστατωμένη για κάτι τέτοιο», έγραψε ένας χρήστης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kallithea-epithesi
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο – ντοκουμέντο με επίθεση σε ηλικιωμένη – Την τραβούσε από την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό και την έριξε στο έδαφος

nauplio-tilefonikes-apates
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: 10χρονος έπεσε θύμα της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες – Σε κατάσταση σοκ το παιδί, παρέδωσε τα κοσμήματα της μητέρας του (Video)

egklimatiki-organosi-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Βόρεια Ελλάδα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις – Τέσσερις συλλήψεις, σχεδόν 300.000 ευρώ η λεία τους (Photos/Video)

rump mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή 180 μοιρών του Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον «κομμουνιστή» Μαμντάνι: «Νομίζω ότι θα έχετε έναν εξαιρετικό δήμαρχο»

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας: Μεγάλα ύψη βροχής σε Ιωάννινα και Πρέβεζα – Προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση σε πολλές περιοχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 02:01
kallithea-epithesi
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο – ντοκουμέντο με επίθεση σε ηλικιωμένη – Την τραβούσε από την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό και την έριξε στο έδαφος

nauplio-tilefonikes-apates
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: 10χρονος έπεσε θύμα της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες – Σε κατάσταση σοκ το παιδί, παρέδωσε τα κοσμήματα της μητέρας του (Video)

egklimatiki-organosi-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Βόρεια Ελλάδα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις – Τέσσερις συλλήψεις, σχεδόν 300.000 ευρώ η λεία τους (Photos/Video)

1 / 3