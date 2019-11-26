Για ποιον λόγο έχασε τα τρία αστέρια Μichelin το καλύτερο σουσάδικο του κόσμου

Το καλύτερο ιαπωνικό εστιατόριο στον κόσμο έχασε τα τρία του αστέρια Μichelin όχι όμως επειδή δεν έφτιαχνε σωστά το ρύζι βινεγκρέτ του.

Ο λόγος είναι πως ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να μην είναι πλέον ο χώρος ανοικτός στο κοινό. Ανθρωπος από τον οδηγό Michelin δήλωσε πως «μάθαμε πως το εστιατόριο του κ. Sukiyabashi Jiro δεν είναι πλέον ανοικτό στο κοινό.

Και συνέχισε λέγοντας πως «στον οδηγό μας μπαίνουν μονο εστιατόρια που είναι προσβάσιμα σε κάθε κοινό».

Στο περίφημο εστιατόριο έχει δειπνήσει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα με τον ομόλογό του Σίνζο Άμπε το 2014.

Η κράτηση στο συγκεκριμένο εστιατόριο δεν ήταν ποτέ εύκολη. Αλλά μετά την τελευταία απόφαση του ιδιοκτήτη, αλλά για να μπορέσει κάποιος να κάνει κράτηση θα πρέπει να είναι τακτικός πελάτης ή να κάνει κράτηση μεσω ενόςτου θυρωρού ενός ακριβού ξενοδοχείου.

Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης ζητεί συγγνώμη για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία υφίστανται οι πελάτες του εστιατορίου σημειώνοντας πως ο χώρος μπορεί να φλοξενήσει μόνο 10 άτομα τη φορα και πως είναι πιθανό η κατάσταση αυτή να συνεχιστεί.