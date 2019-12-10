search
10.12.2019 15:37

Morgan Stanley: Απέλυσε 1.500 εργαζομένους λίγο πριν τα Χριστούγεννα

Morgan Stanley: Στροφή 180 μοιρών με αναβάθμιση σε overweight για τις ελληνικές μετοχές - Media

 

Στην κατάργηση περίπου 1.500 θέσεων εργασίας παγκοσμίως προχωρεί η Μοrgan Stanley, που καλείται παράλληλα να καταβάλει πρόστιμο 20 εκατ. ευρώ στη Γαλλία, με τις κατηγορίες χειραγώγησης τιμών σε κρατικά ομόλογα.

Οι περικοπές εργατικού δυναμικού κλίνουν περισσότερο προς τα τμήματα τεχνολογίας, περιλαμβάνουν όμως και απολύσεις στελεχών στις πωλήσεις, καθώς και στις δραστηριότητες συναλλαγών και έρευνας, όπως αναφέρουν στο Bloomberg έγκυρες πηγές. Οι μειώσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 2% του συνολικύ εργατικού δυναμικού της Morgan Stanley.

Οι επενδυτικές τράπεζες ανά τον κόσμο καταργούν θέσεις εργασίας, εν μέσω μείωσης των εσόδων από συναλλαγές και προσδοκίες ότι ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων θα διεκπεραιώνεται από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Citigroup και Deutsche Bank είναι μεταξύ των τραπεζών που έχουν καταργήσει φέτός εκατοντάδες θέσεις εργασίας στα τμήματα trading.

Εκπρόσωπος της Morgan Stanley αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες σύμφωνα με το Naftemporiki.gr.

 

 

