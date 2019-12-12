search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 13:19
12.12.2019 09:25

Φωτιά στο μοναδικό αεροπλανοφόρο της Ρωσίας – Τραυματίες και αγνοούμενος (Videos)

Πυρκαγιά ξέσπασε στο μοναδικό αεροπλανοφόρο της Ρωσίας «Ναύαρχος Κουζνέτσοφ» σήμερα στη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο ρωσικό λιμάνι Μουρμάνσκ στην Αρκτική και ένας άνθρωπος αγνοείται.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ένας εργάτης αγνοείται και έξι έχουν τραυματιστεί από την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά από ένα άλλο ατύχημα που σημειώθηκε στο ίδιο πλοίο.

Το αεροπλανοφόρο «Ναύαρχος Κουζνέτσοφ» είχε ήδη υποστεί ζημιές τον Οκτώβριο 2018 όταν είχε βυθιστεί η πλωτή δεξαμενή στην οποία βρισκόταν, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί.

Οι εργασίες για τη συντήρηση του μοναδικού ρωσικού αεροπλανοφόρου ξεκίνησαν στις αρχές του 2017 και προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2021.

Το πρακτορείο Ria Novosti, το οποίο επικαλείται τη διεύθυνση του ναυπηγείου Ζβεζντότσκα όπου γίνονται οι εργασίες, μετέδωσε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στη διάρκεια ηλεκτροκόλλησης.

«Πρόκειται για ανθρώπινο λάθος», επεσήμανε ο Αλεξέι Ραχμάνοφ επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας που διαχειρίζεται το ναυπηγείο μιλώντας στο Interfax. Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα διεξαχθεί έρευνα για να το αν τηρούνταν όλοι οι κανόνες ασφαλείας.

Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι αγνοούνται τρεις εργάτες, όμως οι δύο εντοπίστηκαν. Ένας εξακολουθεί να αγνοείται. «Έξι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί», διευκρίνισε πηγή των υπηρεσιών διάσωσης στο TASS.

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι βρίσκονταν στο αεροπλανοφόρο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, σύμφωνα με τη διεύθυνση του ναυπηγείου. «Όλοι όσοι συμμετείχαν σε εργασίες στο αεροπλανοφόρο απομακρύνθηκαν», πρόσθεσαν.

Επανειλημμένα ατυχήματα

Το «Ναύαρχος Κουζνέτσοφ» καθελκύστηκε το 1990 και τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στη Μεσόγειο στο πλαίσιο των ρωσικών επιχειρήσεων στη Συρία. Στη διάρκεια της αποστολής αυτής δύο αεροπλάνα συνετρίβησαν την ώρα που προσπαθούσαν να προσνηωθούν σε αυτό, με τους πιλότους να διασώζονται.

Το 2009 ξέσπασε πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα την ώρα που το αεροπλανοφόρο ήταν αγκυροβολημένο στα ανοικτά της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας ναύτης.

Πιο πρόσφατα τον Οκτώβριο του 2018 ένας γερανός 15 μέτρων είχε πέσει πάνω στη γέφυρα του αεροπλανοφόρου εξαιτίας διακοπής ρεύματος που σταμάτησε τη λειτουργία των αντλιών και στη συνέχεια προκάλεσε τη βύθιση της πλωτής δεξαμενής πάνω στην οποία ήταν δεμένο το «Ναύαρχος Κουζνέτσοφ».

 


Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο 14 άτομα πέθαναν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μικρό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, το οποίο μελετούσε τον πυθμένα του Ειρηνικού Ωκεανού για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας. Μετά τη βύθιση του σκάφους εκτοξεύτηκαν τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή.

