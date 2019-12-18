Εφ.Συν:  «Ψεύτικα τα πτυχία του Στεφανή – Παρουσιάζει σεμινάριο ως …μεταπτυχιακό» (Photos)

Σε δύσκολη θέση φαίνεται πως βρίσκεται ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιευμάτων, σύμφωνα με τα οποία έχει παραποιήσει το βιογραφικό του, αναβαθμίζοντας τα πτυχία του.

Συγκεκριμένα, η «Εφημερίδα των Συντακτών» αρχικά με δημοσίευμα της έθετε συγκεκριμένα ερωτήματα για τα πτυχία του υφυπουργού. Ο ίδιος εμφανιζόταν στο βιογραφικό του κάτοχος δύο MBA (τίτλος σπουδών), ωστόσο το ένα από τα αναγραφλεντα πανεπιστήμια δεν προσφέρει καν αυτόν τον τίτλο ενώ παραμένει άγνωστο αν τα πτυχία του έχουν αναγνωριστεί στον ΔΟΑΤΑΠ.

Απαντώντας ο υφυπουργός έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα «πτυχία» του, ωστόσο το ένα είναι ΜSc (διαφορετικός τίτλος σπουδών) και όχι MBA και το άλλο είναι απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης …σεμιναρίου. Ο ίδιος κατήγγειλε πόλεμο «λάσπης».

Σημειώνεται ότι πρόσφατα παραιτήθηκε από την θέση του υφυπουργού ο Αντώνης Διαματάρης, λόγω ψεύτικου βιογραφικού και διότι ήταν CEO σε εταιρεία των ΗΠΑ, παράλληλα με το κυβερνητικό του πόστο στο υπουργείο εξωτερικών.