Μόδα 2019: Η άνοδος των Vegan και η «πτώση» του σόου της Victoria Secret

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας απολογισμού της χρονιάς που πέρασε και ανυπομονησίας για την έλευση της νέας.

Σε σημαντικές στιγμές του κόσμου της μόδας το 2019, όπως καταγράφηκαν από τα ΜΜΕ, ανατρέχει δημοσίευμα του fashionunited.

Η Vegan Εβδομάδα Μόδας έκανε ντεμπούτο στο Λος Άντζελες

Η Vegan Fashion Week έκανε ντεμπούτο τον Φεβρουάριο. Η εκδήλωση με σύνθημα: «Η Μόδα είναι Ακτιβισμός» προβάλλει σχεδιαστές μόδας που παράγουν προϊόντα animal-free και προωθούν την ηθική στη βιομηχανία.

«Η σχέση μεταξύ μόδας, βιομηχανικής κτηνοτροφίας και κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να αγνοηθεί», ανέφερε σε δήλωσή της η Εμανουέλε Ριέντα, ιδρύτρια της Vegan Εβδομάδας. «Η βιώσιμη μόδα είναι η απόλυτη απάντηση στην κλιματική αλλαγή και τη ρύπανση από τα απόβλητα. Δημιούργησα ένα κίνημα συνεργασίας χωρίς αποκλεισμούς, που είναι αφιερωμένο στον επανασχεδιασμό της βιομηχανίας και των καθημερινών συνηθειών των καταναλωτών» ανέφερε.

Στη Vegan Εβδομάδα Μόδας παρουσιάστηκαν ρούχα από δέρμα από ανανά, από δέρμα από μήλο, από οικολογική γούνα, από ψεύτικο μαλλί και άλλα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

Το σόου του Jacquemus στα λιβάδια λεβάντας στην Προβηγκία

Η επίδειξη μόδας που φωτογραφήθηκε περισσότερο για το Instagram. Τα λιβάδια λεβάντας στη Γαλλική Προβηγκία ήταν το σκηνικό για την παρουσίαση της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2020 του γαλλικού οίκου μόδας που φέτος συμπλήρωσε 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Ο Erik Frenken κέρδισε το Mode Stipendium 2019

Ο σχεδιαστής Erik Frenke παρέλαβε τον Απρίλιο το Mode Stipendium, το πιο σημαντικό βραβείο μόδας στην Ολλανδία από τα χέρια του προκατόχου του, Bas Kosters. Το βραβείο συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ που του δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί επαγγελματικά.

Το θεαματικό σόου Savage X Fenty στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η επίδειξη μόδας εσωρούχων Savage X Fenty τον Σεπτέμβριο ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Οι φωτογραφίες και η δημοσίευσή τους απαγορεύθηκαν, καθώς το σόου μεταδιδόταν αποκλειστικά από το Amazon Prime. Ήταν ένα υπερθέαμα με τραγούδι και χορευτικά, αστέρες και top models, μία γιορτή διαφορετικότητας που χαιρετίστηκε από το κοινό και τα ΜΜΕ.

Ronald van der Kemp στην Εβδομάδα Μόδας του Άμστερνταμ

Ο Ronald van der Kemp παρουσίασε τη συλλογή τη βραδιά έναρξης της Εβδομάδας Μόδας του Άμστερνταμ. Μοντέλα εμφανίστηκαν απ’ όλες τις πλευρές του Museumplein με ποδήλατα, μοτοποδήλατα σε ένα κλασσικό αυτοκίνητο ντυμένα με ρούχα της συλλογής Wardrobe 10.

Η «πτώση» του σόου Victoria’s Secret

Η εταιρία εσωρούχων Victoria’s Secret επιβεβαίωσε τον Νοέμβριο ότι δεν θα διοργανώσει ξανά την ετήσια επίδειξη μόδας. Το σόου είχε φθίνουσα πορεία και χαρακτηρίστηκε ως ξεπερασμένο.