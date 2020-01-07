Είδε το χάρο με τα μάτια του: Δίπλωσε το αλεξίπτωτο στον αέρα και έπεσε από 50 μέτρα (Video)

Ο Μα Ρκουίνος είναι ένας Βραζιλιάνος 35 ετών που έχει πάθος με τις πτήσεις «παραπέντε». Ανεβαίνει δηλαδή σε ψηλά βουνά, πηδάει και με τη βοήθεια του αλεξιπτώτου του κάνει μεγάλες βόλτες στον αέρα πριν να προσγειωθεί με ασφάλεια σε όποιο σημείο επιθυμεί.

Στην τελευταία του πτήση όμως, τα πράγματα δεν πήγαν καλά και λίγο έλειψε ο Μα, να σκοτωθεί.

Πέταξε επάνω από το Σάο Πάολο και όταν βρέθηκε στο τουριστικό θέρετρο, στην ακτή Ιταναέμ, τότε από έναν λάθος χειρισμό, αλλά και εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων, το αλεξίπτωτο του δίπλωσε. Άρχισε να πέφτει σαν βαρίδι και να περιστρέφεται στον αέρα από μεγάλο ύψος, μεγαλύτερο των 50 μέτρων . Τελικά ο Μα στάθηκε τυχερός διότι προσγειώθηκε βαριά στην ταράτσα του ξενοδοχείου «Dream Beach» ακριβώς δίπλα από τη θάλασσα.

Την πτώση δεν την πλήρωσε με τη ζωή του αλλά με κατάγματα στα πόδια και τα χέρια.