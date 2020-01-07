search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 16:37
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.01.2020 17:53

Είδε το χάρο με τα μάτια του: Δίπλωσε το αλεξίπτωτο στον αέρα και έπεσε από 50 μέτρα (Video)

07.01.2020 17:53
Έκανε παραπέντε και το πανάκριβο iPhone 11 της έπεσε από τα χέρια από ύψος 1600 μέτρων (Video) - Media

 

Ο Μα Ρκουίνος είναι ένας Βραζιλιάνος 35 ετών που έχει πάθος με τις πτήσεις «παραπέντε». Ανεβαίνει δηλαδή σε ψηλά βουνά, πηδάει και με τη βοήθεια του αλεξιπτώτου του κάνει μεγάλες βόλτες στον αέρα πριν να προσγειωθεί με ασφάλεια σε όποιο σημείο επιθυμεί.

Στην τελευταία του πτήση όμως, τα πράγματα δεν πήγαν καλά και λίγο έλειψε ο Μα, να σκοτωθεί.

Πέταξε επάνω από το Σάο Πάολο και όταν βρέθηκε στο τουριστικό θέρετρο, στην ακτή Ιταναέμ, τότε από έναν λάθος χειρισμό, αλλά και εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων, το αλεξίπτωτο του δίπλωσε. Άρχισε να πέφτει σαν βαρίδι και να περιστρέφεται στον αέρα από μεγάλο ύψος, μεγαλύτερο των 50 μέτρων. Τελικά ο Μα στάθηκε τυχερός διότι προσγειώθηκε βαριά στην ταράτσα του ξενοδοχείου «Dream Beach» ακριβώς δίπλα από τη θάλασσα.

Την πτώση δεν την πλήρωσε με τη ζωή του αλλά με κατάγματα στα πόδια και τα χέρια.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
shein-temu
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο της ΕΕ Temu και Shein – Δασμός 3 ευρώ στα δέματα από την 1η Ιουλίου

pierrakakis kyriakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας τηλεφώνησε και συνεχάρη τον Πιερρακάκη για την εκλογή του στο τιμόνι του Eurogroup

trump xeri tsiroto 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με το τσιρότο στο χέρι του Τραμπ; Μελανιάζει από τις πολλές… χειραψίες, καθησυχάζει… ξανά ο Λευκός Οίκος

paraskevi-tyxeropoulou
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήμουν το μαύρο πρόβατο» – Η Τυχεροπούλου διεκδικεί την επανατοποθέτησή της στον ΟΠΕΚΕΠΕ

opla oukrama usa 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Είκοσι εκατ. ευρώ θα δώσει η Ελλάδα για την αμυντική θωράκιση της Ουκρανίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 16:37
shein-temu
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο της ΕΕ Temu και Shein – Δασμός 3 ευρώ στα δέματα από την 1η Ιουλίου

pierrakakis kyriakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας τηλεφώνησε και συνεχάρη τον Πιερρακάκη για την εκλογή του στο τιμόνι του Eurogroup

trump xeri tsiroto 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με το τσιρότο στο χέρι του Τραμπ; Μελανιάζει από τις πολλές… χειραψίες, καθησυχάζει… ξανά ο Λευκός Οίκος

1 / 3