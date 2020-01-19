search
ΤΡΙΤΗ 29.07.2025 06:06
Tο Ποντίκι Web

19.01.2020 07:37

Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα στα Βριλήσσια

19.01.2020 07:37
Ανατίναξαν τέσσερα ΑΤΜ στο Smart Park στα Σπάτα - Media

 

Ακόμη μια έκρηξη σε μηχάνημα ΑΤΜ σημειώθηκε ξημερώματα, αυτήν τη φορά στα Βριλήσσια. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 3:45, άγνωστοι προκάλεσαν έκρηξη στο ΑΤΜ που βρίσκεται στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ, στη λεωφόρο Πεντέλης. Αμέσως μετά, αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στον χώρο. Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

