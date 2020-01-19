Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα στα Βριλήσσια

Ακόμη μια έκρηξη σε μηχάνημα ΑΤΜ σημειώθηκε ξημερώματα, αυτήν τη φορά στα Βριλήσσια. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 3:45, άγνωστοι προκάλεσαν έκρηξη στο ΑΤΜ που βρίσκεται στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ, στη λεωφόρο Πεντέλης. Αμέσως μετά, αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στον χώρο. Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

