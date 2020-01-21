search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 16:20
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2020 09:48

Βίγκαν η Έφη Αχτσιόγλου

21.01.2020 09:48
Βίγκαν η Έφη Αχτσιόγλου - Media

 

Για κάθε γυναίκα η εμφάνιση και η σιλουέτα της είναι αυστηρά προσωπικό ζήτημα.

Στην περίπτωση της Εφης Αχτσιόγλου υπάρχει ένα μυστικό.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Documento, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν βασίζεται απλώς στη σωστή διατροφή αλλά στη βίγκαν διατροφή. Μάλιστα έχει επιλέξει ολοκληρωτική αποχή από το.. κρέας, τα ψάρια, τα μαλάκια, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά και βρίσκεται στο επίπεδο της ολικής χορτοφαγίας.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και τις απαραίτητες για κάθε οργανισμό πρωτεΐνες τις προσλαμβάνει από τα όσπρια, τους ξηρούς καρπούς, τα δημητριακά, ακόμη και από τα λαχανικά και τα φρούτα.

Αυτοί που την ξέρουν από μικρή λένε ότι πάντα ακολουθούσε τις δύσκολες επιλογές.

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paok_erasitexnis_1108_1920-1080_NEW
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για Νέα Τούμπα: «Συναντηθήκαμε με τον Μυστακίδη, δεν αμφισβητήσαμε ποτέ τον Ιβάν Σαββίδη» (video)

paralia-halkidiki
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι την Τετάρτη λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

santorini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω»: Φοροδιαφυγή πολλαπλών επιπέδων σε ημερόπλοια της Σαντορίνης

FOTIA_ELIKOPTERO
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα – 112 για εκκένωση

starmer_macron_2511_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: «Βαθιά ανησυχία για τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα» – «Μόνιμη εκεχειρία, να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος» ζητά ο Μακρόν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 16:19
paok_erasitexnis_1108_1920-1080_NEW
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για Νέα Τούμπα: «Συναντηθήκαμε με τον Μυστακίδη, δεν αμφισβητήσαμε ποτέ τον Ιβάν Σαββίδη» (video)

paralia-halkidiki
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι την Τετάρτη λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

santorini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω»: Φοροδιαφυγή πολλαπλών επιπέδων σε ημερόπλοια της Σαντορίνης

1 / 3