Βίγκαν η Έφη Αχτσιόγλου

Για κάθε γυναίκα η εμφάνιση και η σιλουέτα της είναι αυστηρά προσωπικό ζήτημα.

Στην περίπτωση της Εφης Αχτσιόγλου υπάρχει ένα μυστικό.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Documento, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν βασίζεται απλώς στη σωστή διατροφή αλλά στη βίγκαν διατροφή. Μάλιστα έχει επιλέξει ολοκληρωτική αποχή από το.. κρέας, τα ψάρια, τα μαλάκια, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά και βρίσκεται στο επίπεδο της ολικής χορτοφαγίας.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και τις απαραίτητες για κάθε οργανισμό πρωτεΐνες τις προσλαμβάνει από τα όσπρια, τους ξηρούς καρπούς, τα δημητριακά, ακόμη και από τα λαχανικά και τα φρούτα.

Αυτοί που την ξέρουν από μικρή λένε ότι πάντα ακολουθούσε τις δύσκολες επιλογές.