Μητέρα δίνει στο μωρό της να πιει βότκα μέσα από το μπουκάλι – Θύελλα αντιδράσεων (Photos)

Το περιστατικό συνέβη στη Νέα Ζηλανδία και από τη στιγμή που ανέβηκε στο διαδίκτυο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Μια μητέρα κρατάει ένα μπουκάλι βότκα, μάρκας Long White η οποία είναι αναμεμειγμένη με σόδα. Η μητέρα φέρνει το μπουκάλι στο στοματάκι του μωρού και δια της βίας το υποχρεώνει να πιει.

Στο βίντεο το οποίο έχει αποσυρθεί ακούγονται γέλια από τη μητέρα του μωρού, αλλά και από έναν άνδρα με τατουάζ στο χέρι που βρίσκεται δίπλα στο μωράκι.

Η γυναίκα φοράει ένα βραχιόλι που γράφει «one love», μια αγάπη δηλαδή, αλλά δυστυχώς η συμπεριφορά της μόνο αγάπη δεν δείχνει.

Η γυναίκα αυτή λοιπόν για να σπάσει πλάκα, ανέβασε το βίντεο και στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook, αλλά αναγκάστηκε να το κατεβάσει ύστερα από μερικά λεπτά από τα υβριστικά σχόλια που εισέπραττε.

Στο θέμα ενεπλάκη και το υπουργείο Υγείας της χώρας, και ήδη σύμφωνα με ανακοίνωση του έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ταυτοποίησης της μητέρας αλλά και των επιπτώσεων που πρόκειται να έχει αυτή. Καθώς οι υπηρεσίες έψαχναν το θέμα διαπίστωσαν ότι ο άνδρας με τα τατουάζ, μερικές ημέρες πριν, είχε φωτογραφηθεί πάλι με το μωράκι και του έδινε να πιει μπύρα.

 

