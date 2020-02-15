Απίστευτο: Πανίσχυροι άνεμοι έστεψαν προς τα πίσω τη ροή καταρράκτη! (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα απίστευτο φαινόμενο καταγράφηκε στη Βρετανία κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας που έπληξε την χώρα.
Οι ισχυρότατοι άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα η ροή ενός καταρράκτη 30 μέτρων να γυρίσει προς την αντίστροφη κατεύθυνση!
Το βίντεο κατέγραψε περιηγητής που βρέθηκε στο σημείο και δημοσιοποίηση το BBC.
