Απίστευτο: Πανίσχυροι άνεμοι έστεψαν προς τα πίσω τη ροή καταρράκτη! (Video)

Ένα απίστευτο φαινόμενο καταγράφηκε στη Βρετανία κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας που έπληξε την χώρα.

Οι ισχυρότατοι άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα η ροή ενός καταρράκτη 30 μέτρων να γυρίσει προς την αντίστροφη κατεύθυνση!

Το βίντεο κατέγραψε περιηγητής που βρέθηκε στο σημείο και δημοσιοποίηση το BBC.