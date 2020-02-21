search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:57
21.02.2020 10:02

Pizza Hut: Στα όρια της χρεοκοπίας ένα από τα μεγαλύτερα franchise στον κόσμο

Pizza Hut: Στα όρια της χρεοκοπίας ένα από τα μεγαλύτερα franchise στον κόσμο

 

Αδίστακτος είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των εστιατορίων, με αποτέλεσμα οι εταιρείες που τα διαχειρίζονται να αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Μάλιστα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, οι εταιρείες αυτές έχουν εκμεταλλευθεί τα χαμηλότατα επιτόκια δανεισμού και έχουν συγκεντρώσει υψηλότατο χρέος.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρει σε αναλυτικό ρερτάζ της η Καθημερινή, η NPC International, η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία franchise στις ΗΠΑ και διαχειρίζεται 1.600 αλυσίδες, μεταξύ αυτών την Pizza Hut και τη Wendy’s, εξετάζει τις επιλογές της για αναδιάρθρωση χρέους ύψους 1 δισ. δολαρίων.

Μάλιστα, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο κήρυξης χρεοκοπίας, προσπαθεί όμως με κάθε τρόπο να το αποφύγει, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg. Προκειμένου να επιλύσει το ζήτημα εξωδικαστικώς, έχει αρχίσει ήδη να διαπραγματεύεται με τους δανειστές της.

Η NPC International κατέληξε σε αυτό το αδιέξοδο έπειτα από πολλούς μήνες πτωτικής τάσης στις πωλήσεις των εστιατορίων της και λόγω έλλειψης ρευστού.

Ενδεικτικά, οι πωλήσεις στα 1.255 εστιατόρια της Pizza Hut, την οποία διαχειρίζεται η εταιρεία, μειώθηκαν κατά 2,5% σε ετήσια βάση το τελευταίο τρίμηνο.

Την ίδια περίοδο, τα έσοδα της NPC International υποχώρησαν κατά 16%, στα 16,2 εκατ.

Επιπλέον, στα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου του 2019 το χρέος ήταν κατά 7,66 φορές μεγαλύτερο από τα έσοδα, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Μέσα στο 2019 η NPC International δανείστηκε εκ νέου 35 εκατ. δολάρια, προκειμένου να βελτιώσει τη ρευστότητά της και να διοχετεύσει χρήματα σε ορισμένες επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Πρόσφατα, η εταιρεία αποφάσισε να καθυστερήσει την αποπληρωμή περίπου 800 εκατ. δολαρίων σε χρέος και ζήτησε λίγο χρόνο από τους δανειστές της, έως ότου αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί τις οφειλές της.

Σε περίπτωση που υποχρεωθεί τελικά να καταφύγει στα δικαστήρια, η προηγούμενη συνεννόηση με τους δανειστές θα μπορούσε να της εξασφαλίσει ευνοϊκή μεταχείριση και επαναδιαπραγμάτευση με τις αλυσίδες εστιατορίων τις οποίες διαχειρίζεται.

Εκπρόσωπος της Yum! Brands, της μητρικής της Pizza Hut, αλλά και των KFC και Taco Bell, σχολίασε στο Bloomberg ότι η αλυσίδα συνεργάζεται με πολλές εταιρείες franchise στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων όσων αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Τη διαχείριση των περισσότερων εστιατορίων της Yum! Brands, όπως και πολλών ανταγωνιστριών, έχουν αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου οι εταιρείες franchise, οι οποίες φέρουν και την ευθύνη για το προσωπικό και τις τιμές των προϊόντων.

Σφοδρά χτυπήματα δέχεται επίσης ο κολοσσός των καταναλωτικών ειδών Kraft-Heinz, καθώς το χρέος του έχει ανέλθει στα 28 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία, η οποία είναι γνωστή, μεταξύ άλλων, για την κέτσαπ Heinz και τις σάλτσες HP, αδυνατεί να αντιμετωπίσει τη στροφή των καταναλωτών στα υγιεινά τρόφιμα και έχει υποχρεωθεί να διαγράψει 15,4 δισ. δολάρια από τα περιουσιακά της στοιχεία.

Προκειμένου να αποφύγει την περαιτέρω υποβάθμιση από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, η Kraft-Heinz ενδέχεται να διαγράψει ακόμη περισσότερα περιουσιακά στοιχεία.

Παρ’ όλα αυτά και παρά τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα του 2019, η εταιρεία αρνήθηκε να μειώσει τα μερίσματα των επενδυτών της.

Η εν λόγω απόφαση φαίνεται πως «θα οδηγήσει σε αντιπαράθεση» με τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P, όπως σχολίασε στους Financial Times ο Κρις Γκρόου, αναλυτής της Stifel.

 

