Και το αεροπλανοφόρο «Νίμιτς» έχει ναύτες με κορωνοϊό – Είναι το 4ο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ με κρούσματα του θανατηφόρου ιού

Το τέταρτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, το Νίμιτς, το οποίο ετοιμαζόταν να αποπλεύσει σε αποστολή στον Ειρηνικό, έχει κρούσματα σε ναύτες με κορωνοϊό. Τα υπόλοιπα τρια αεροπλανοφόρα είναι το Ρούσβελτ, το Ρήγκαν, και το Βίνσον.

Μέχρι στιγμής στο Νίμιτς έχει βρεθεί ένας ναύτης θετικός στον κορωνοϊό και έχει απομακρυνθεί από το πλοίο, αλλά εικάζεται πως μέσα σε έναν τόσο κλειστό χώρο σύντομα θα προκύψουν και άλλα κρούσματα.

Στο Ρούσβελτ που μάλιστα έπαυσαν τον κυβερνήτη του, έχουν αναφερθεί περισσότερα από 200 κρούσματα. Στις ΗΠΑ ο κορωναϊός έχει σκοτώσει 12.876 ανθρώπους και έχει μολύνει περισσότερο από 398.000.



