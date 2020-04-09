Οι πρώτοι έξι νεκροί στις φαβέλες του Ρίο ντε Ζανέιρο- Φόβοι για σαρωτικές συνέπειες

Οι υγειονομικές αρχές του Ρίο ντε Ζανέιρο κατέγραψαν σήμερα τους πρώτους έξι θανάτους από κορονοϊό στις φαβέλες, τις παραγκουπόλεις της πόλης, όπου οι οικιστική πυκνότητα και οι ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων τους συδαυλίζουν τους φόβους για μία πραγματική εκατόμβη θυμάτων από την πανδημία.

Η βάση δεδομένων της Γραμματείας Υγείας του Ρίο κάνει λόγο για δύο θανάτους στη φαβέλα Ροσίνια, τη μεγαλύτερη παραγκούπολη στη Λατινική Αμερική, που είναι χτισμένη στην πλαγιά του λόφου που δεσπόζει στα πλούσια προάστια Σάου Κονράντου και Γκαβέα, στα νότια της πόλης. Οι υπόλοιποι θάνατοι καταγράφηκαν σε άλλες φαβέλες στα βόρεια της μεγαλούπολης, κοντά στο αεροδρόμιο: δύο στο Βιγκάριου Ζεράλ, μία στο Μανγκίνιος κι άλλη μία στο Μαρέ.

Οι αρχές δεν έδωσαν λεπτομέρειες για το πότε κατέληξαν αυτά τα θύματα, που ήταν τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες, με τη νεότερη να είναι 48 ετών.

Στις φαβέλες συγκεντρώνεται το 1/3 του πληθυσμού του Ρίο ντε Ζανέιρο (δηλ. 1,5 εκατ.) και το μέτρο της κοινωνικής απόστασης, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την πρόληψη της μετάδοσης αποτελεί κενό γράμμα στη υπερπληθώρα της οικιστικής δομής τους, ενώ στα ελάχιστα τετραγωνικά κάθε κατοικίας είναι αναγκασμένα να συμβιώνουν πολλά μέλη της ίδιας οικογένειας.

Πέρα από την ασφυκτική έλλειψη χώρου, ο περιορισμός είναι επίσης δύσκολος, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων στις φαβέλες εργάζονται στην παράλληλη αγορά εργασίας, ή σε εποχιακές και μη μόνιμες θέσεις απασχόλησης, για να βγάλουν τα προς το ζην. Από σήμερα η κυβέρνηση έχει αρχίσει να διαθέτει επίδομα 600 ρεάις μηνιαίως (περίπου 107 ευρώ) σε κάθε μη μόνιμο εργαζόμενο. Παράλληλα, ΜΚΟ έχουν δραστηριοποιηθεί για να διανείμουν τρόφιμα και βοήθεια στις φαβέλες.

Επιπλέον, οι φαβέλες είναι εκτεθειμένες και συχνά αποτελούν φυτώριο και καταφύγιο κάθε λογής παράνομης δραστηριότητας, όπου δρουν συμμορίες, έμποροι ναρκωτικών ή και παραστρατιωτικές οργανώσεις.

Χθες, ο υπουργός Υγείας Λουίζ Ενρίκε Μαντζέτα προέταξε την ανάγκη για «διάλογο» με τις εγκληματικές ομάδες στις φαβέλες, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η πανδημία, που έως σήμερα έχει στοιχίσει τη ζωή σε 800 ανθρώπους στη Βραζιλία.

«Θα πρέπει να κατανοήσουμε την κουλτούρα, τη δυναμική τους. Θα πρέπει να κατανοήσουμε πως είναι τόποι, όπου συχνά το κράτος είναι απόν κι εκείνοι που διατάσσουν εκεί είναι οι ναρκέμποροι κι εκείνοι που διατάσσουν εκεί είναι οι παραστρατιωτικοί», τόνισε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου. Για τον ίδιον, οι ‘νάρκος’ κι οι παραστρατιωτικοί είναι επίσης «ανθρώπινα όντα», που θέλουν να «συνεργασθούν, να βοηθήσουν, να συμμετέχουν».