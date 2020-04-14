search
14.04.2020 13:07

Βούλα Πατουλίδου: Έχασα αγαπημένο φίλο εξαιτίας του αναθεματισμένου ιού (video)

Η Βούλα Πατουλίδου μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου και την εκπομπή «Ευτυχείτε« για το πώς αντιμετωπίζει την πανδημία του κορονοϊού.

Όπως είπε, αν και δεν μένει στη Νέα Υόρκη αλλά σε κοντινή περιοχή, υπάρχει το άγχος δεδομένων των γεγονότων που διαδραματίζονται στις Η.Π.Α, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο το αν θα μπορεί να επιστρέψει κοντά της το καλοκαίρι λόγω των μέτρων.

Εκδήλωσε επίσης τη βαθιά της επιθυμία να τελειώσει σύντομα ο εφιάλτης του κορονοϊού και τόνισε πως ο κόσμος δεν θα είναι ο ίδιος μετά το τέλος αυτής της ιστορίας.

«Κάθε βδομάδα ευελπιστούμε ότι θα βελτιώνεται η κατάσταση όχι μόνο για το δικό μου το παιδί αλλά γενικότερα για όλον τον κόσμο ώστε να ησυχάσουμε και να συνεχίσουμε σίγουρα όχι από εκεί που σταματήσαμε με τον κορονοϊό» είπε.

Αναφέρθηκε όμως και στην απώλεια ενός κοντινού της φίλου εξαιτίας του φονικού ιού. «Έχασα έναν αγαπημένο φίλο εξαιτίας του αναθεματισμένου ιού. Είχε υποκείμενα νοσήματα και δυστυχώς τον χάσαμε» δήλωσε η Βούλα Πατουλίδου.

 

