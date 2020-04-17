Γέμισε ναύτες με κορωνοϊό το Γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκολ: Περίπου 940 από τους 2.300 είναι θετικοί στον COVID-19

Περίπου 940 ναύτες από το σύνολο των 2.300 ναυτών του προσωπικού του ναυτικού σχηματισμού του αεροπλανοφόρου Σαρλ Ντε Γκολ έχουν βρεθεί θετικοί στην COVID-19, όπως ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της, η γαλλική Γερουσία επικαλούμενη στρατιωτική ιατρική πηγή.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν 500 ναύτες από το προσωπικό του αεροπλανοφόρου έχουν εκδηλώσει συμπτώματα μόλυνσης από το νέο κορονοϊό.

Από την πλευρά του, το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό υπεραμύνεται του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε την εξάπλωση του κορονοϊού, στο αεροπλανοφόρο.

