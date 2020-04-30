Να φύγετε, να πάτε αλλού! – Εκνευρισμένος ελέφαντας διώχνει ρινόκερο που του τρώει το φαγητό (Video)

Γενικά οι ελέφαντες θεωρούνται καλόβολα και ήρεμα ζωά, ωστόσο, όταν ενοχληθούν από κάτι, καλό είναι να βρίσκεται κανείς μακριά τους.

Το διαπίστωσε ένας… θρασύς ρινόκερος ο οποίος μπήκε στα χωράφια ενός ελέφαντα και άρχισε να του τρώει το φαγητό.

Μόλις ο ελέφαντας τον πήρε χαμπάρι όμως, του έκανε… ντου και ο ρινόκερος έφυγε βιαστικά για να αποφύγει τα χειρότερα.

Elephant fends off the challenge from rhinos for fodder. Shows who is the boss pic.twitter.com/Rpw6oVUHKi — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 30, 2020