14.05.2020 07:41

Η vegan Ντέμη από το Masterchef τρώει ψάρι και παϊδάκια – Οι φωτογραφίες που έγιναν viral! (Photos)

Η Ντέμη Γεωργίου είναι μια από τις παίκτριες του Masterchef η οποία από την πρώτη στιγμή δήλωσε vegan, αναφέροντας ότι απέχει από τις ζωικές τροφές.

Πρόσφατα, μάλιστα, πολλές ήταν οι συζητήσεις που είχαν προκληθεί όταν η συμπαίκτριά της, Κατερίνα, είχε ισχυριστεί ότι την είχε δει ξημερώματα στην κουζίνα να τρώει τυρί με σαλάμι.

Κάποιοι χρήστες του διαδικτύου ανέβασαν δύο φωτογραφίες της Ντέμης όπου η παίκτρια απεικονίζεται μπροστά σε μία πιατέλα με τελειωμένα παϊδάκια, ενώ σε μία άλλη μόλις έχει φάει ένα ψαράκι. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με βεβαιότητα πόσο πρόσφατες είναι οι εν λόγω φωτογραφίες, ωστόσο, έγιναν αμέσως viral με τα σχόλια των χρηστών να πέφτουν βροχή…

